(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. IGLESIAS AFIRMA QUE HOY NO VALEN LAS “EQUIDISTANCIAS” Y ESPERA QUE SÁNCHEZ SE ALEJE DEL GOBIERNO DE “CORRUPTOS”, “VIOLENTOS” E “INÚTILES”

- Avisa al líder socialista de que con su apoyo al PP contribuye a la “destrucción” de España. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó este lunes que hoy, un día después del referéndum de independencia en Cataluña, “no vale ser equidistantes” con el resto de fuerzas políticas y reiteró al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que espera que elija “de una vez” no estar del lado del Gobierno de “corruptos”, “violentos” e “inútiles”.

En declaraciones en Radiocable recogidas por Servimedia, Iglesias expresó su “tristeza” por la jornada vivida ayer en Cataluña, de la que culpó directamente al Gobierno de Mariano Rajoy.

“Un Gobierno cínico y sordo no está a la altura de lo que se merece España”, manifestó el líder de Podemos, que incidió en la propuesta de su partido para dar salida al conflicto catalán, que pasa por un referéndum pactado y que tenga garantías.

“Esa mesa de unidad democrática”, que Podemos conformó en Zaragoza con fuerzas políticas como PDECat, ERC y PNV, “tiene que seguir funcionando”, dijo, con el objetivo final de “desalojar a Rajoy del Gobierno”.

“Los demócratas sabemos que en las sociedades democráticas la política se hace en los parlamentos, pero también la gente se organiza y se moviliza y ejerce los derechos de reunión y de manifestación, que son la base de nuestra Constitución”, defendió el secretario general del partido morado, que acusó de nuevo al Gobierno de haberse alejado ayer “de la ley y de la Constitución”.

“TORPEZA” DE SÁNCHEZ

En este sentido, tendió de nuevo su mano al líder socialista, a quien dijo no reconocer después de que ayer reafirmara su apoyo al Ejecutivo. Lo que hizo ayer el dirigente socialista, subrayó, “es de una enorme torpeza”, al sostener a Rajoy como su “líder del diálogo”.

“El PSOE se está equivocando”, indicó en el día en el que el secretario general del PSOE se reunirá en La Moncloa con Rajoy. “No reconocemos al Pedro Sánchez que ganó las primarias, pero tenemos esperanza de que sea capaz de rectificar” y se aleje del “Gobierno de corruptos, violentos e inútiles”.

Asimismo, matizó que a su juicio España “no se parece a la versión autoritaria y torpe del PP”, un partido que “está rompiendo” el país.

“No hay que olvidar que el Partido Popular no solo es un partido de corruptos, no solo es un partido de violentos, es además un partido fundado por ministros de la dictadura, y ese ADN no democrático ayer se hizo visible en todo el mundo”, dijo, para posteriormente remachar que “no podemos consentir que los herederos de la dictadura, que un partido corrupto que se ha presentado a las elecciones haciendo trampas”, continúe “parasitando las instituciones”.

