(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE EMPLAZA A RAJOY A DECIR PÚBLICAMENTE SI VA A APLICAR EL 155

- Robles pide que no se esconda “detrás de las togas” y trate de “pasar la patata caliente al PSOE”. La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, emplazó este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a superar las “ambigüedades” y decir a los españoles “si quiere aplicar o no” el artículo 155 en Cataluña.

La portavoz parlamentaria del PSOE lanzó esta petición en la rueda de prensa que ofreció tras la Junta de Portavoces, donde quiso dejar claro que la decisión de aplicar el artículo 155 de la Constitución “corresponde” al Gobierno de la nación.

Pidió con firmeza a Rajoy que “se deje de ambigüedades y diga a los ciudadanos lo que quiere hacer en Cataluña, si quiere aplicar o no el 155 o la Ley de Seguridad Nacional”. “No está bien que el Gobierno, en esta situación de indefinición, quiera poner el foco en el PSOE”, añadió.

Asimismo, la portavoz socialista repitió varias veces que la aplicación del artículo es una “competencia exclusiva del Gobierno de la nación” y que, por tanto, “no le corresponde a ningún otro partido” y pidió al PP, al Ejecutivo y a Rajoy que “digan lo que quieren hacer en Cataluña”.

"DURANTE TRES AÑOS NO HA HECHO NADA"

Pese a la unidad manifestada de PP y PSOE contra el desafío independentista en Cataluña, Robles cargó contra el Ejecutivo porque “durante tres años no ha hecho nada” y “no está haciendo en este momento nada más que judicializar la vida política y la confrontación en Cataluña”.

En esta crítica al desconocimiento sobre los pasos que va a acometer el Ejecutivo, Robles insistió en que “quién tiene responsabilidad y debe explicar a los ciudadanos lo que va a hacer, y si va a aplicar o no el artículo 155, es el Gobierno. Y el Gobierno, lo que no debería hacer es esconderse por un lado detrás de las togas exclusivamente en Cataluña y tratar de pasar la patata caliente al PSOE”.

A este respecto, remarcó que el PSOE va a “defender siempre la legalidad, pero la responsabilidad es del Gobierno de la nación”, sentenció. Robles adoptó esta posición después de las interpretaciones sobre la posición que mantendrían los socialistas en el caso de que el Ejecutivo de Rajoy decidiera adoptar esta medida para hacer frente al desafío independentista en Cataluña.

La posición del PSOE sobre el 155 también se trató, según indicaron a Servimedia fuentes parlamentarias socialistas, en la reunión semanal del Grupo Parlamentario Socialista.

EXPLICACIONES A DIPUTADOS

A raíz de la proposición no de ley de Ciudadanos de apoyo al Gobierno y las instituciones ante el desafío soberanista, Patxi López alertó de la posibilidad de división entre los contrarios a la independencia ante esta proposición.

Su exposición le llevó a comentar qué supone la aplicación del artículo 155 y la imposibilidad de suspender la autonomía en España. También lo trató el portavoz de Justicia, Juan Carlos Campos.

Además de este comentario, el constitucionalista Gregorio Cámara intervino para pedir que no se demonice este artículo porque forma parte del Estado de Derecho y apeló a la prudencia.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso