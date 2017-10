(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DA POR NO CELEBRADO EL 1-O Y DICE QUE SUS RESULTADOS “CARECEN DE TODO VALOR”

Google Plus

- Remiten el acuerdo a autoridades como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o el Consejo de Europa. La Junta Electoral Central (JEC), que supervisa todas las citas con las urnas en España, aseguró hoy que este pasado domingo en Cataluña no hubo “ningún” referéndum que pueda ser considerado como tal y que “carecen de todo valor” los resultados de esta consulta dé la Generalitat.

A través de un comunicado, la JEC destacó que es el órgano “competente para declarar y publicar los resultados de todos los referendos celebrados en España”, así como para supervisar los procesos electorales en Cataluña.

Por este motivo, esta Junta dice que, “a la vista de las consultas” que se le han hecho sobre el 1-O, tiene que decir que este domingo no tuvo lugar en Cataluña “ningún proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades previstas por el ordenamiento jurídico”.

Este órgano afirma que no hubo consulta “ni por el sujeto que lo convocó, incompetente; ni por la forma en que lo hizo, en vulneración de resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; ni por su objeto, inconstitucional; ni por la notoria ausencia de toda garantía de objetividad y transparencia en su desarrollo, escrutinio y control”.

Por este motivo, la JEC concluye que "carecen de todo valor los que se vienen presentando como resultados del llamado referéndum de autodeterminación”.

Según fuentes parlamentarias, el Acuerdo de la Junta Electoral Central se ha dado traslado a instituciones nacionales e internacionales.

En concreto, al “presidente del Gobierno, al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a la presidenta del Congreso de los Diputados, al presidente del Senado, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, al presidente del Tribunal Constitucional, y a la directora general de Política Interior del Ministerio del Interior”.

Así como al presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, al secretario General del Consejo de Europa, al presidente de la Comisión de Venecia, al presidente del Parlamento Europeo, al presidente de la Comisión Europea, al presidente del Consejo Europeo, al presidente de la Asamblea de la OSCE, al secretario General de la OSCE, al secretario General de las Naciones Unidas, y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

