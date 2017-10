(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RIVERA PIDE A RAJOY APLICAR EL 155 PARA “FORZAR” ELECCIONES Y ACABAR CON EL “CHANTAJE” DE PUIGDEMONT

- Pide a los “partidos que cumplen la ley” un “pacto previo” ante unas eventuales elecciones para derrotar al independentismo. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “fuerce un horizonte electoral” a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para acabar con el “chantaje” del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

Así se pronunció Rivera en un desayuno informativo organizado en Madrid por la Cámara de Comercio de EEUU en España, después de que Puigdemont haya insistido en su oferta de diálogo al Gobierno en una misiva que envió hoy minutos antes de que expirase el plazo del segundo requerimiento del Ejecutivo en la que avisó de que declarará la independencia en Cataluña si éste prosigue por la vía del 155.

Rivera dijo que en la carta de Puigdemont “no hay novedad”, por lo que emplazó al Gobierno a actuar, ya que “una democracia y un Estado de derecho no acepta chantajes” como no los aceptó el 23 de febrero de 1981 y con el terrorismo de ETA.

Aseveró que en España “no existe el derecho a dividir” e invitó a quien quiera reformar el país a utilizar los cauces constitucionales y legislativos existentes a tal efecto.

Por ello, reclamó al Gobierno que aplique la Constitución –a partir del artículo 155- para poner un “horizonte electoral” que permita derrotar en las urnas a un independentismo que “ha divido a la sociedad catalana en dos”.

Esto le permitió plantear a los “partidos políticos que cumplen la ley” –entre los que situó al PP, PSC y Podemos- un “pacto previo a las elecciones” por el que se comprometan a apoyar a la lista más votada con el objetivo de derrotar al independentismo.

“Se puede ganar (al independentismo). Estamos obligados a ganar. Tenemos que tener un plan para ello y poner urnas de verdad. De lo contrario, Puigdemont nos va a estar chantajeando todos los días”, remachó.

No obstante, mostró sus dudas acerca de que los líderes de estos partidos políticos acepten suscribir este pacto, si bien advirtió de la importancia de “formar una mayoría alternativa” al independentismo para que los catalanes tengan claro qué van a votar: “independencia o retorno a la legalidad”.

Rivera comentó que a quienes conocen el nacionalismo “desde dentro” no les extraña la postura de la Generalitat de Cataluña. “¿Algunos pensaban que con una carta iban a renunciar a los postulados que han defendido durante los últimos 35 años?”, se preguntó.

Pidió “restituir” la democracia en Cataluña para acabar con la “crisis más compleja” que ha vivido España desde el 23-F, ya que ésta lleva adherido un “componente social y emocional” que la hacen singular.

Ante esta situación, dijo que es necesario que España tenga un plan que vaya más allá de “una carta administrativa o de un burofax”, lo que le permitió exigir al Gobierno que desarrolle un “proyecto atractivo de país de futuro, de ciudadanía, de una España fuerte y unida dentro de un mundo global”.

Renegó del “conformismo” de los gobiernos que se han sucedido en España hasta la fecha y advirtió de que cuando un país “se desmorona” aparecen “los populismos y las soluciones mágicas” como se ha puesto de manifiesto con el Frente Nacional, Podemos, Alternativa para Alemania o con el propio Puigdemont.

Rivera también lamentó que desde el pasado 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum ilegal de independencia, 805 empresas hayan abandonado Cataluña, al tiempo que acusó a los independentistas “de hacerse las víctimas y dejar a Cataluña hecha un desierto”.

A pesar de ello, mostró su convencimiento de que si en Cataluña hubiera un gobierno “moderado”, “sensato” y que tienda puentes con el conjunto del Estado las empresas volverán.

Por último, consideró que las manifestaciones que se han sucedido en distintas ciudades españolas en defensa de la unidad de España son un reflejo de “patriotismo civil” e ironizó con el hecho de que a Puigdemont deberían dedicarle una “glorieta” o una “plaza” por haber unido a los españoles más de lo que lo hizo Andrés Iniesta tras marcar el gol que permitió a la selección ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010.

