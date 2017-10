(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. ICETA PIDE “ELECCIONES ANTICIPADAS” EN ESPAÑA Y CATALUÑA SI RAJOY Y PUIGDEMONT NO SON CAPACES DE DIALOGAR

- Los socialistas, “dispuestos a dar estabilidad a los gobiernos que se impliquen de forma activa en la búsqueda de una solución”. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, pidió hoy al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y al de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoquen “elecciones anticipadas” en España y Cataluña si no son capaces de mantener una “negociación seria”.

Iceta, en una declaración desde la sede del PSC en Barcelona, afirmó que Rajoy y Puigdemont no han estado “a la altura” porque han demostrado estos años “incapacidad” para el diálogo. Esta actuación, añadió, y la “decisión temeraria” de la mayoría independentista del Parlament, han sido la causa del “choque de trenes” que se ha visualizado este domingo.

En este sentido, dijo que Rajoy y Puigdemont deben “reflexionar” si son las personas “más adecuadas para impulsar el diálogo. Si no se ven capaces de reestablecer la normalidad y de abrir la puerta a una negociación seria, lo mejor es que renuncien a sus responsabilidades en favor de quien pueda hacerlo, o de proceder a convocar elecciones anticipadas en Cataluña y España”.

El líder del PSC reclamó además el “cese inmediato de los intentos de impedir por la fuerza una importante movilización ciudadana en un simulacro de votación”.

De hecho, para Iceta “cualquier interno de dar validez jurídica” a la convocatoria electoral de este 1-O “no tiene ningún sentido”.

En una apuesta por el diálogo, Iceta reiteró la “mano tendida” de los socialistas para “los que quieren sinceramente dialogar, sin excluir nada y sin prefigurar el resultado. Estamos dispuestos a dar estabilidad a los gobiernos que se impliquen de forma activa en la búsqueda de una solución”.

Para Iceta, “la irresponsabilidad de unos y otros nos ha conducido hasta aquí y no queremos que actuaciones policiales con uso de la fuerza puedan distorsionar la convivencia que, a pesar de todos, sigue vigente en Cataluña”.

