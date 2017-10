(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ NO TENDRÁ “NINGUNA DISCREPANCIA” CON EL PP SOBRE LA “INTEGRIDAD TERRITORIAL"

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mostró este sábado total sintonía con el Partido Popular en la defensa de la integridad territorial de España y reiteró su apuesta por el “diálogo” para solucionar la situación que ha generado el “secesionismo” en Cataluña.

Así lo afirmó en su intervención en la inauguración del Congreso Regional de los socialistas murcianos en Cartagena (Murcia), donde dijo que el “secesionismo es el ‘brexit’ de Cataluña” y que ante este desafío, los socialistas optan por “defender la Constitución”. Sánchez habló antes de que el Consejo de Ministros aprobara las medidas vía artículo 155 de la Constitución para Cataluña.

El líder del PSOE reconoció las “profundas discrepancias” que mantienen con el Partido Popular sobre el modelo de país, pues para el PP es la “nación en la que vivimos” y para los socialistas “en la que queremos vivir”, y que va “a haber muchas”, pero “que discrepancias sobre la integridad territorial de España, ninguna”.

Además, cuestionó quién va a pagar la “factura” del secesionismo y negó que lo vaya a hacer la “aristocracia secesionista”, sino que lo harán los “colectivos vulnerables” como esos “trabajadores que están viendo cómo sus empresas se fugan de Cataluña”.

De esta manera, denunció que en el secesionismo no hay “ninguna bandera de izquierdas” y pidió a los “colectivos de izquierdas” que lo “piensen bien” porque “el secesionismo nada tiene que ver con la izquierda”. Ello le permitió pedir que “no se puede banalizar la democracia como está haciendo el secesionismo” con la colocación de urnas sin ningún tipo de garantías.

El líder del PSOE destacó que Cataluña, gracias a la Constitución de 1978, es “una de las regiones que disfruta de mayor autogobierno” de la Unión Europea, y “eso es lo que el secesionismo quiere quebrar”.

Según Sánchez, el PSOE se encuentra en la “disyuntiva” de elegir entre “dar la espalda a España, prolongar esta agonía en Cataluña que lo único que hace es fracturar la convivencia, y desestabilizar absolutamente lo que es la política, la economía, poner en riesgo muchos puestos de trabajo” o saber que “la mejor forma de defender de la Constitución es poner freno a cualquier quiebra unilateral de nuestra convivencia y de nuestro ordenamiento constitucional”. Y, por tanto, ante esta disyuntiva, “el PSOE opta por defender la Constitución”, destacó.

El líder del PSOE indicó que esa opción no impide su apuesta por todo “el diálogo que sea necesario, pero siempre dialogando sobre cómo unirnos y nuca sobre cómo rompernos”. Así criticó que los que piden diálogo tengan cerrado el Parlament en Cataluña y se “nieguen” a ir al Congreso.

Por último, Sánchez subrayó que el PSOE es el “partido que más ha hecho por el cambio y la transformación” en España, y el que “más puede hacer por un país al que nunca ha fallado en los momentos decisivos” de la Historia.

Lo contrapuso con que, para otros, “lo más fácil sería no asumir ningún tipo de responsabilidad”, que además dijo que es “lo que están haciendo” al “sumarse con las consignas de un par de tópico y a tres frases”.

Sin embargo, destacó que el PSOE es un partido de Estado y que está “llamado a gobernar otra vez” por lo que “la única alternativa en este momento decisivo es la defensa del estado social y democrático y de derecho frente a quienes con sus actos y sus palabras, van a terminar dañando a los más indefensos y vulnerables, los trabajadores”.

