(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE CREE QUE LAS DIFERENCIAS DE PODEMOS “PERJUDICAN” A TODA LA IZQUIERDA

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, reconoció este jueves que la situación interna en Podemos por su ambigüedad ante el tema catalán “perjudica” y afecta "a toda la izquierda”.

Lastra, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, afirmó que en los últimos meses y respecto a la cuestión catalana Podemos ha caído “muchas veces en la incoherencia” porque dicen ser de izquierdas y a la vez amparan el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Por ello, preguntada por si esa posición ambigua de Podemos podría beneficiar al PSC ante las elecciones del 21-D, Lastra fue clara: “Perjudica a la izquierda en todo caso, porque cuando un partido que se dice de izquierdas actúa como un independentista, al final quien se resiente es toda la izquierda”. “Lo que está pasando en Podemos, no lo digo yo, lo dijo Carolina Bescansa, es que a veces piensan más en sus confluencias independentistas que en lo que es el conjunto de España”, agregó.

Así las cosas, Lastra destacó que el PSC, un partido “de izquierdas” y que ha sido “dique del secesionismo, va a conseguir un buen resultado electoral, por sus propios aciertos, y por estar en la solución, no por los errores de los demás”.

Aseguró que el respaldo a la aplicación de las medidas en virtud del artículo 155 de las Constitución se acaba con las elecciones del 21 de diciembre porque el objetivo del mismo era devolver el autogobierno, convocar los comicios y dar “seguridad jurídica a futuro”. Y eso es lo que está haciendo el PSOE y PSC “más allá de las teorías conspirativas” de los independentistas que están “jugando” con el pueblo catalán.

Respecto a los resultados electorales, Lastra afirmó que “sea cual sea el resultado, ya no estaremos en la casilla de salida” porque “han pasado muchas cosas” y se mostró convencida de que los socialistas catalanes van a “tener un buen resultado” porque han sido los “únicos” que han buscado una salida a la situación y al tiempo han ejercido de “dique” contra el independentismo.

Así, dijo que los socialistas “no queremos frentes, sino unir a la sociedad catalana” por lo que, tras los resultados, “quien nos quiera venir a hablar de frentes, no nos va a encontrar”. La ‘número dos’ del PSOE destacó su apuesta por “recuperar la concordia y la pujanza económica desde la izquierda.”

Restó importancia a las encuestas que arrojan una situación en el Parlament similar a la actual porque “las encuestas ya no sirven ni de foto fija” debido a que “todo es muy volátil”, y “hay mucho voto oculto en Cataluña”. “Esa mayoría silenciosa que ha estado silente, que empieza a salir”, demuestra que “hay mucho voto oculto”, explicó.

Preguntada por la incomparecencia de Carles Puigdemont ante el Tribunal Supremo, Lastra afirmó hoy que “Puigdemont debería estar ahora mismo declarando” ante la Audiencia Nacional porque “no puede permanecer al margen de la ley, tiene que cumplir con sus obligaciones como ciudadano”.

En ‘Los Desayunos’ de TVE, Lastra señaló que “algunos, al vulnerarlo, se han olvidado de que vivimos en un Estado de Derecho con plenas garantías” desde hace cuarenta años. “En España –añadió- no hay juicios políticos, hay gente que ataca la Constitución y la democracia y, por lo tanto, el poder judicial actúa” contra ellos.

