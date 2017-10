(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY DEFIENDE QUE CON EL 155 “GANA ESPAÑA FRENTE A QUIENES QUIEREN LIQUIDARLA”

Google Plus

- Trasladó este mensaje al PP en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió este lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que con la aplicación de las medidas acordadas en virtud del artículo 155 de la Constitución “gana España” porque “ganan aquellos que se pueden defender frente a quienes quieren liquidarla”.

Según fuentes de la dirección nacional del PP, Rajoy también comentó la decisión el Carme Forcadell de desconvocar la reunión de la Mesa del Parlament e hizo especial hincapié en que su partido es “un valor seguro” que está en los buenos y en los malos momentos.

Ante la cúpula del PP, el jefe del Ejecutivo criticó que a los independentistas “se les llene la boca” con la palabra diálogo cuando Carles Puigdemont tan solo le ofreció negociar los términos y los plazos de la independencia.

Defendió, por tanto, que la aplicación del 155 es la decisión “más razonable” y que se ha tomado una vez se ponderaron “todas las opciones”. “Gana España porque ganan aquellos que se pueden defender frente a quienes quieren liquidarla”, trasladó a la cúpula del PP.

En rueda de prensa, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, recalcó que en su partido “nunca” han “presumido” de este precepto constitucional ni han “amenazado con él”. “Ni siquiera era el escenario más deseable, ni buscado, pero no nos ha quedado más remedio que acudir al 155 para restablecer el orden constitucional y estatuario”, expuso.

Dicho esto, Maíllo subrayó que los líderes independentistas que hasta el viernes dirigían la Generalitat “ya son pasado” y “forman parte de la historia más negra de la Cataluña actual”, ya que “nunca antes unos dirigentes habían hecho tanto daño a Cataluña”.

“Ya son historia y están suficientemente desconcertados y descolocados porque ahora van a tener urnas, pero no las del ‘todo a cien’, sino las de verdad y con todas las garantías”, reflexionó, al tiempo que señaló que después de la declaración de independencia no queda “nada, nada y nada”.

La actuación de los hasta ahora responsables de la Generalitat, continuó, ha hecho “mucho daño a los catalanes, muchísimo daño a Cataluña y también al resto de España”. En este punto, avisó de que tendrán que juzgarse sus “responsabilidades”. “Sinceramente creemos que son muchas, aunque evidentemente será el Poder Judicial el que tenga que dilucidar cuáles son”, apostilló.

Precisamente, preguntado por las querellas anunciadas este lunes por el fiscal general del Estado contra Carles Puigdemont, Carme Forcadell y otros exconsejeros y diputados, indicó que su partido tiene un “respeto absoluto” por la acción de la Justicia, porque en este país “hay separación de poderes. Consideró, eso sí, que cuando se toma una decisión de esta naturaleza es porque “hay argumentos sólidos para hacerlo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso