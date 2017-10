(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY DEFIENDE QUE TIENE LA "OBLIGACIÓN" DE APLICAR EL 155 ANTE UNA “SITUACIÓN LÍMITE”

- Evita confirmar si ha pactado con el PSOE y Ciudadanos elecciones en Cataluña para enero. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este viernes que tiene la "obligación" de continuar con el trámite para aplicar el artículo 155 de la Constitución porque en Cataluña se ha llegado a una “situación límite” y subrayó que PP, PSOE y Ciudadanos responden “conjuntamente” con medidas “acordadas” al desafío secesionista.

En la rueda de prensa que ofreció en Bruselas al término del Consejo Europeo no avanzó ninguna de las medidas que aprobará mañana el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria. "Todas las medidas que adoptemos, se lo digo ahora con claridad, las anunciaremos mañana", indicó cuando se le preguntó si ha pactado convocar elecciones en Cataluña en enero de 2018.

“Realmente con el PSOE estoy de acuerdo porque hemos llegado a un acuerdo y, por tanto, las medidas que presentaré mañana serán acordadas por el PP, PSOE y CS y el Gobierno. Luego, cada uno las califica como considere oportuno”, dijo en respuesta a si comparte el planteamiento del PSOE de aplicar este precepto constitucional de manera limitada.

Para Rajoy, el objetivo “fundamental” es “volver al cumplimento de la ley porque no puede haber parte del país donde la ley no se aplique”. Explicó que la utilización del 155 “no presupone la fuerza”, sino que es un instrumento de la Carta Magna y es “similar” a otros “instrumentos” recogidos en las Constituciones europeas.

"SITUACIÓN LÍMITE"

El presidente del Gobierno hizo especial hincapié en que se ha “intentado por todos los medios” no llegar a tomar decisiones de este calibre, pero consideró que ante esta “situación límite” su obligación es actuar para “recuperar la legalidad y la normalidad institucional” en Cataluña.

Cargó con dureza contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus socios de Gobierno por defender sus posiciones “francamente mal”. “Los responsables de todo lo que está sucediendo ahora son ellos”, sentenció Rajoy.

En este punto, remarcó que el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos actuarán “conjuntamente” en virtud del “acuerdo” al que han llegado para aplicar el 155. Defendió que la prudencia que se ha seguido en todo este proceso y aseguró que se han “pensando mucho las cosas”.

Abundó en que el Gobierno hizo “muchos intentos para que hubiera una salida” y “sólo pidió una cosa” que no ha sido atendida, que era que se dijera si alguna autoridad catalana hizo una declaración unilateral de independencia. “No se quiso responder. Hemos llegado a esta situación porque han querido que llegáramos”, resaltó.

"NO ES UN PROBLEMA DE ÁREAS"

Por tanto, dijo que el Gobierno cumplirá con su “obligación” y aprobará las medidas pertinentes para dar respuesta a este desafío en la reunión del Consejo de Ministros de este sábado. Ante la insistencia de los periodistas sobre qué competencias podría asumir el Ejecutivo, remarcó que “no es un problema de áreas”, sino de “que se cumpla la ley”.

Rajoy preguntó directamente a la prensa que “quién ha dicho” que el Gobierno intervendrá los medios de comunicación catalanes. “Yo ni confirmo ni dejo de confirmar. Las medidas las conoceremos en el día de mañana”, insistió.

Además, señaló que “a nadie le puede sorprender” que los dirigentes de la Unión Europea hayan mostrado su apoyo al Gobierno frente al pulso separatista y dijo estar de acuerdo con que la crisis catalana no haya estado en el orden día del Consejo porque se trata de un asunto “nacional”.

Finalmente, defendió la labor que desempeñaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1-O: “Han cumplido con su obligación y tienen el pleno apoyo del Gobierno de España y de su presidente”, remachó.

