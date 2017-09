(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL GOBIERNO CONTESTA A PUIGDEMONT QUE “RESPETA MUCHO MÁS QUE NADIE EL AUTOGOBIERNO DE CATALUÑA”

Google Plus

- Avisa de que “nadie está por encima” de la ley y las órdenes judiciales. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, contestó este miércoles al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el Ejecutivo “respeta mucho más que nadie el autogobierno de Cataluña” con el que, destacó, “ha colaborado siempre lealmente”.

Méndez de Vigo se expresó de esta manera en una declaración institucional que realizó en el Parlamento después de que Puigdemont asegurase que con la operación judicial de este miércoles contra la organización del referéndum del 1 de octubre, el Gobierno “ha suspendido de facto el autogobierno de Cataluña” y “ha aplicado de facto el Estado de excepción”.

“El Gobierno respeta mucho más que nadie el autogobierno de Cataluña con el que ha colaborado siempre lealmente”, dijo con firmeza Méndez de Vigo, para a renglón seguido avisar de que “nadie está por encima de las órdenes” dictadas por jueces y fiscales que actúan de manera “independiente”.

Remarcó que “nadie está por encima de la ley” y que cuando alguna persona pretende ponerse al margen de la misma “el Estado actúa en favor de todos, no solo de una parte”. Además, aseguró que Puigdemont hace tiempo que dejó de representar a la sociedad catalana y olvidó "los fundamentos de la democracia” por estar “a las órdenes” de la CUP.

El también ministro de Educación, Cultura y Deporte adujo que “el único riesgo” para la democracia en España sería que el Gobierno de Mariano Rajoy permitiera que los secesionistas lograran su objetivo de “liquidar la Constitución y el Estatuto de Autonomía” el próximo 1 de octubre. “Y eso no va a suceder”, prometió.

“Nadie está por encima de las sentencias del Tribunal Constitucional, eso también es la democracia”, prosiguió, al tiempo que mostró su apoyo a los jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad que están “actuando en defensa de la legalidad” en estos momentos en Cataluña.

Esta fue la respuesta del Gobierno a la declaración que hizo Puigdemont en el Palacio de la Generalitat, para denunciar que la actuación judicial y policial de este jueves está “fuera de todo amparo legal” y se ha realizado “vulnerando el Estado de derecho”.

El presidente catalán se refería así a que el juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ordenara hoy a la Guardia Civil la detención de altos cargos de la Generalitat y registros dirigidos a desmantelar los planes del Ejecutivo de Puigdemont de celebrar la consulta secesionista.

Puigdemont sostuvo que la operación de esta jornada, sumada a la citación de alcaldes o al registro de imprentas, son un intento de “intimidación” a los catalanes y provocan una “situación inaceptable”.

Esta misma mañana, el presidente del Gobierno destacó que Puigdemont y sus socios ya “estaban avisados” de la respuesta que están dando las instituciones del Estado contra las actuaciones encaminadas a la celebración del referéndum de autodeterminación y exigió “dar marcha atrás en este disparate que no conduce a parte alguna”.

Posteriormente, Rajoy recibió por separado en el Palacio de La Moncloa al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para abordar la situación en Cataluña después de esta operación judicial.

