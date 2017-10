(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP PIDE AL CONGRESO QUE MUESTRE “RESPETO INCONDICIONAL” A LA POLICÍA Y A LA GUARDIA CIVIL

- También presentará mociones en los ayuntamientos y proposiciones no de ley en los parlamentos autonómicos. El Partido Popular presentó este martes una proposición no de ley en la que pide al Congreso de los Diputados que respalde y apoye a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante su actuación en Cataluña en momentos de “extraordinaria dificultad para todas aquellas personas que siguen defendiendo la democracia” en esta autonomía.

Así lo comunicó el portavoz del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces en la que confirmó que a falta de concretar la fecha, que fijará la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, y de la agenda del jefe del Ejecutivo, la comparecencia de Mariano Rajoy en sede parlamentaria se producirá “la próxima semana”.

El portavoz parlamentario del PP explicó que esta iniciativa registrada hoy busca que el Congreso muestre “respeto incondicional” a la Policía Nacional y Guardia Civil, condene el “acoso sistemático” que sufren y se solidarice con las personas que están defendiendo el Estado de Derecho, la soberanía nacional y la unidad española.

Dicho esto, redujo a un “pucherazo” lo sucedido el 1-O y se quejó que “frente a esta chapuza de que algunos hayan intentado reaccionar contra la Guardia Civil y la Policía”. “Pido a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras que den instrucciones inmediatas para que la gente deje de acosar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña”, reclamó.

Denunció, asimismo, que haya habido “gente” que se ha dedicado “incluso a fabricar el número de heridos”. No obstante, deseó a todas las personas contusionadas el 1-O, tanto ciudadanos como agentes, una pronta recuperación.

Justificó también esta iniciativa porque los agentes de la Policía y la Guardia Civil siguen siendo “acosados” tras el 1-O y se refirió a que ayer mismo les rodearon en los lugares en los que estaban hospedados “turbas que recordaban lo peor de los momentos históricos más negros de Europa”.

“¡Y esto es culpa de y responsabilidad única de la Generalitat y del señor Junqueras y del señor Puigdemont!”, exclamó, al tiempo que constató que “ellos fueron los que estuvieron fabricando esta mentira que pasa del ‘España nos roba’ al ‘España nos pega’”. “Y eso es mentira”, remachó.

Igualmente, el PP va a presentar mociones en los ayuntamientos y proposiciones no de ley en los Parlamentos autonómicos, en apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho.

En un comunicado, el PP incide en que “es un deber y una obligación que todos los partidos democráticos rechacen y condenen, rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor”.

Para el PP, es “injusto e intolerable que se les trate como enemigos”, cuando los guardias civiles y los policías nacionales “son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso