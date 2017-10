(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE CONFIRMA QUE HA PACTADO ELECCIONES EN ENERO CON EL GOBIERNO

- Carmen Calvo dice que se recuperá la "neutralidad institucional" que no hay en los Mossos y en TV3. El PSOE confirmó este viernes que ha pactado con el Gobierno que la celebración de elecciones en Cataluña, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, se produzca en enero.



Así lo afirmó la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia. Cuando se le preguntó por la información que adelanta ‘eldiario.es’ de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han acordado elecciones en enero, ella asintió y verbalizó varios síes seguidos. Fuentes socialistas indicaron a Servimedia que "todo apunta" a esa fecha.

“El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez tiene absolutamente claro, desde el minuto uno, que esto es para llevar a Cataluña a unas elecciones. Si Puigdemont reconsiderara, que todavía está en su mano, como presidente convocarlas como elecciones ordinarias para Cataluña, sería estupendo”, y “se lo pedimos que lo haga”, afirmó Calvo.

Por otra parte, el PSOE advirtió este viernes de que estarán vigilantes en la aplicación de las medidas que se aprueben mañana en el Consejo de Ministros por la vía del artículo 155 de la Constitución para restaurar el autogobierno en Cataluña.

La exministra, designada por Sánchez para esta negociación con el Ejecutivo, lanzó esta advertencia en varias entrevistas esta mañana, recogidas por Servimedia, en las que afirmó que los socialistas son el “principal partido de la oposición” y, conscientes de esa responsabilidad en un Estado de Derecho, el Gobierno “tendrá que hacerlo muy bien, porque nosotros se lo vamos a pedir.”

VIGILANTES

En declaraciones a la Ser, Calvo dijo que la aplicación del 155 llega porque “algunos han querido” que no hubiera otras salidas, pero, pese a que al Gobierno “le ha faltado cintura” ante el desafío de los “independentistas que se han convertido en secesionistas”, el PSOE no ha querido estar en la “ambigüedad”, sino “por responsabilidad” en la defensa del Estado de Derecho, que es el lugar “donde se tiene que encontrar todo demócrata”.

Tras reconocer muchas horas de conversaciones entre PSOE y Gobierno porque partían de “interpretaciones” del 155 que “al principio no se parecían tanto”, Calvo indicó en TVE que “en este momento hay que estar con el Gobierno” y por eso coinciden en que todas las medidas “deben” encaminarse a una celebración de elecciones.

“Nuestra posición es defender un marco de Constitución y democracia, no estamos dispuestos a estar de perfil, pero también le vamos a pedir al Gobierno que si, llegado el momento, estas medidas tienen que entrar en vigor, sean muy eficientes, muy cuidadosos y muy prudentes de lo que para nosotros significa el 155, que es reponer la legalidad y la Constitución en Cataluña, para ir a unas elecciones y no otra cosa”, declaró.

Así resumió Calvo el respaldo al Ejecutivo ante esta situación y avanzó que con las medidas que mañana el Gobierno tiene que debatir y aprobar “se trata de que los independentistas, que han convertido el gobierno de todos los catalanes en un instrumento de secesionismo, no sigan haciendo lo que están haciendo”.

MOSSOS Y TV3

Calvo dejó entrever en Antena3 que entre las competencias que podría asumir el Ejecutivo central en aplicación del 155 está la gestión de los Mossos y de los medios de comunicación. A una pregunta en concreto sobre el futuro de la televisión pública catalana y la policía autonómica, dijo que “no puede seguir ocurriendo” lo que está pasando.

“Es necesario que la propia Cataluña recupere la tranquilidad y empiece a recuperarse económicamente también, así que el Gobierno mañana desplegará las medidas que hemos ido hilando, pero es evidente que están ocurriendo muchas cosas en Cataluña que no pueden ocurrir y tiene mucho que ver, obviamente, con una neutralidad institucional que no ha habido. La Generalitat, los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad tienen que ser neutrales y cumpliendo el Estatut y la Constitución”, señaló la exministra de Cultura.

