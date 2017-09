(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE DESTACA “SIN NINGÚN TIPO DE COMPLEJO” SU APOYO A LOS TRIBUNALES, JUECES Y FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

- Celebra la aprobación por “unanimidad” de la comisión sobre el modelo territorial y está dispuesto a posponerla hasta después del 1-O. La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, destacó este martes que su partido mantiene “sin ningún tipo de complejo” el apoyo al trabajo de los tribunales, los jueces y también de la Fiscalía General Estado.

Así lo expresó Robles en rueda de prensa al término de la Junta de Portavoces, cuando se le preguntó por la admisión a trámite del TC del recurso contra la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, aprobada el jueves por el Parlamento catalán, que conlleva la suspensión automática de la norma.

Además, Robles celebró que “haya voluntad de diálogo” en las fuerzas políticas una vez que la Mesa del Congreso aprobó “por unanimidad” la creación de la comisión para la modernización del Estado autonómico.

La portavoz socialista reconoció que, aunque le gustaría que su puesta en marcha fuera inminente, están dispuestos a retrasarla hasta después del 1-O si eso anima a recabar mayor apoyo. “Lo verdaderamente importante no es la fecha, sino la voluntad política”, por lo que “no vamos a hacer cuestión del calendario”.

La magistrada en servicios especiales reconoció que se vive un “momento muy difícil, complicado por el desafío independentista” y subrayó que la posición del PSOE se centra en la “defensa de la legalidad, en apoyo al Gobierno” y en “abrir vías de diálogo que son tan necesarias”.

Por ello, Robles aseguró que “el PSOE no necesita acudir ni a fotos ni a proposiciones no de ley para que quede claro su apoyo inequívoco en la defensa de la legalidad”, cuando se le preguntó por la iniciativa de Cs de una PNL para que el Congreso exprese el respaldo al Gobierno y al TC en este momento.

Por otra parte, la portavoz socialista reconoció que las sesiones del Parlamento catalán de la semana pasada les “retrotrae a una dictadura o un Estado autoritario” e indicó que el Gobierno catalán “difícilmente" puede tener credibilidad cuando excluye a una parte “muy importante” de los catalanes y “ni siquiera” se respetan las reglas del juego.

A este respecto, incidió en que ante este momento de “especial gravedad”, por el “proyecto tremendamente excluyente” impuesto por los independentistas, hay que “tener serenidad, sosiego, confiar en los tribunales y la Fiscalía y establecer vías de diálogo.

Robles enmarcó en la “normalidad” y dijo que es “positiva”, la reunión de la Fiscalía Superior de Catalunya con los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional ante la consulta del 1-O y recordó que estos tres cuerpos policiales, son policía judicial y, por tanto deben acatar las órdenes de la Fiscalía y los jueces.

Además, avisó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no puede "ignorar" al poder judicial, que es quien vela por la defensa de la legalidad en un Estado de Derecho.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso