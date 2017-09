(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. LA FISCALÍA AVISA A LOS COLEGIOS QUE SON RESPONSABLES DE LOS MENORES EN LAS MANIFESTACIONES EN HORARIO LECTIVO

Google Plus

La Unidad Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado ha enviado un oficio a las secciones de Menores de las Fiscalías de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona en el que advierte a los centros de su responsabilidad por la asistencia de menores a manifestaciones y los posibles riesgos que puedan correr si acuden a las protestas en horario lectivo.

La Fiscalía actúa, según dice, “ante las noticias aparecidas en medios de comunicación de que menores de edad en período de enseñanza obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cataluña está solicitando en sus respectivos centros de enseñanza autorización para no asistir a las actividades lectivas con el fin de participar en concentraciones o manifestaciones y ante la posibilidad de que los hechos pudieran derivar en situaciones de riesgo para los menores”.

El oficio pide que se proceda a “llevar a cabo un seguimiento individualizado de cada caso, incoando un expediente de riesgo”. Además, ordena requerir a la Consejería de Educación de la Generalitat para que “recuerde” a los centros de enseñanza bajo su competencia que, “incluso cuando cuenten con la autorización de los padres, y con mayor razón aún si no consta la misma, la comunicación de la asistencia de menores a concentraciones o manifestaciones”.

En ese sentido, la Fiscalía advierte a los centros educativos de que la autorización de los padres no les exime de su obligación de custodia de los menores, en horario lectivo, ni tampoco de justifica ni exime a padres y escuelas “de la responsabilidad civil por los daños materiales o personales que puedan causar los menores o que puedan causarse a los mismos con motivo de su participación en concentraciones o manifestaciones”.

