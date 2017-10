(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PSOE CREE QUE “POR COHERENCIA” RUFIÁN Y TARDÀ DEBERÍAN DEJAR SUS ESCAÑOS EN EL CONGRESO

El portavoz del PSOE, Óscar Puente, señaló este lunes que, “por coherencia”, los diputados nacionales que reconocen la independencia de Cataluña, como Joan Tardà y Gabriel Rufián, de ERC, deberían dejar sus escaños en el Congreso de los Diputados y subrayó que los que participen en las elecciones del 21 de diciembre admiten "implícita y explícitamente el marco de la legalidad constituyente”.

Así lo trasladó en rueda de prensa en Ferraz mientras seguía reunida la Comisión Ejecutiva del PSOE para analizar la situación en Cataluña. “Por coherencia sí, pero otra cosa es que yo considere si es bueno o malo que permanezcan dentro del Parlamento”, respondió Puente a una pregunta en este sentido.

“Les emplazo a que, por coherencia, expliquen cómo es posible que se declare la independencia y, al mismo tiempo, se queden en las instituciones de un Estado al que dicen que no pertenecen”, afirmó.

Puente aprovechó una de las preguntas sobre la posibilidad de que fuerzas independentistas participen en las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno para el 21-D para plantear “una reflexión”: “Si realmente ha habido una declaración unilateral de independencia, hay cosas que son difíciles de entender. No es fácil de entender que Rufián y Tardà sigan en el Congreso y, al mismo tiempo, defiendan que desde el jueves existe la república de Cataluña”.

Tras estas palabras, se le preguntó si por esa coherencia Tardà y Rufián deberían dejar el escaño, a lo que respondió con un claro “por coherencia sí”. “Les emplazo a que, por coherencia, expliquen cómo es posible que se declare la independencia y, al mismo tiempo, se queden en las instituciones de un Estado al que dicen no pertenecer”, comentó.

Además, el portavoz del PSOE remarcó que los que decidan participar en las elecciones del 21-D “deberán explicar a su electorado que han tomado una decisión que supone un acatamiento de las reglas del juego”, porque lo que “hay convocadas (son) elecciones autonómicas, y el que se presente está admitiendo implícita y explícitamente el marco de la legalidad constituyente”.

ICETA, REFERENTE DE LA IZQUIERDA

Puente destacó que el PSOE se “identifica plenamente” con la estrategia de aplicar el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones y afronta el 21-D con “optimismo” por ser la “fecha más inmediata posible”.

Manifestó que salen “a ganar” con el “orgullo” de haber mantenido “en todo momento” la misma posición de respeto a la legalidad, la Constitución y los valores democráticas, y a su vez, mantenido su apuesta por el diálogo.

Destacó que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, siempre ha sido “referente” tanto de la “izquierda” como de la “búsqueda de soluciones dentro de la legalidad”, por lo que es el “mejor candidato posible”. “Se presenta como el referente de la izquierda en Cataluña, que cree que es posible avanzar en el autogobierno, un encaje de Cataluña en España siempre respetando las reglas del juego”, añadió.

Preguntado por si los socialistas apoyarían un ejecutivo liderado por independentistas, Puente aseguró que “el PSOE no se va a apoyar en fuerzas independentistas para gobernar” y, recordando palabras de Iceta, consideró que el PSC “ve muy difícil, por no decir imposible, un acuerdo” mientras “el planteamiento sea el de la separación de España y Cataluña”.

“El PSC se ha convertido en el auténtico puente entre Cataluña y España” con “un proyecto autónomo compartido con el PSOE”, resaltó.

De ahí que, además del papel de Iceta, Puente destacara el papel del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque “se ha comportado en todo momento como un hombre de Estado, con profundo respeto por las reglas del juego, sin ninguna urgencia de alcanzar el Gobierno de España a todo costa, como algunos pensaban”.

Para el portavoz de la Ejecutiva que encabeza Sánchez, el líder del PSOE ha demostrado que “cree en un proyecto común para Cataluña y para España, basado en el diálogo y en el respeto a las normas y a las reglas del juego”.

Ante el auge en los últimos tiempos del exministro y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, Puente señaló que es un “activo importante” dentro del PSOE y el PSC y que en esta campaña electoral “jugará el papel que él quiera jugar”. Sin embargo, se atrevió a afirmar que no cree que Borrell esté “interesado” en ir en “ninguna lista”, aunque sí en “echar una mano y arrimar el hombro”, como ya hizo en las primarias en la candidatura de Pedro Sánchez.

Por último, Puente restó importancia a que todavía no se haya puesto en marcha la comisión de diálogo impulsada por el PSOE en el Congreso para revisar el modelo territorial, porque ahora “no están en eso” y “debe seguir su curso”.

