(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SÁNCHEZ DESTACA LA CENTRALIDAD DEL PSC FRENTE A UN PODEMOS QUE SECUNDA EL "SECESIONISMO DE LAS ÉLITES”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, destacó este sábado la centralidad que encarga el PSC en Cataluña frente a la “triste izquierda que acompaña en este viaje al secesionismo de las élites frente a la solidaridad de los pueblos”, en clara alusión a Podemos y formaciones afines.



En su primera intervención ante un Comité Federal desde su regreso a la Secretaría General del PSOE, Sánchez centró su discurso en la crisis política en Cataluña y cargó contra la deriva independentista.

Apuntó que “las grandes crisis se superan con enorme dosis de sentido común" y que "hoy el sentido común en Cataluña lo encarna el PSC y su primer secretario y candidato a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta”. Estas palabras arrancaron las primeras de las pocas interrupciones con aplausos. Si bien, el líder socialista fue recibido por una larga ovación antes hablar en su regresó a un Comité Federal un año y un mes después de que una reunión de este órgano provocase su dimisión.

Sánchez recordó que “no hay banderas de la izquierda en el secesionismo”, incluso “cuando se hace bajo la épica de los himnos o apelando a un falso exilio del que se sienten víctimas aquéllos que han hecho eso mismo: dividir, separar y fragmentar a la sociedad catalana”.

De esta manera reivindicó el “verdadero exilio” que sufrió el PSOE y denunció “la banalización de causas justas por las que tanto lucharon” los miembros de su partido. Reivindicó, en este sentido, el “esfuerzo” de todos “con la defensa de un proyecto compartido en el que cupiéramos todos y ese proyecto se llama España”.

Así, señaló que el PSOE no está en esa “otra izquierda que se creyó ese relato, ese relato de España como patrimonio de la derecha y que todavía sigue atrapado en ese laberinto”. “Esta izquierda, la izquierda de gobierno, jamás le van a arrebatar el derecho a invocar el nombre de nuestro país, de España”, defendió.

Estas palabras le llevaron a subrayar que el PSOE quiere un país “radicalmente diferente” al PP, donde haya una “España autonómica, no una España centralista; diversa, no uniforme; solidaria, no desigual”.

NUEVA ETAPA TRAS 21-D

Sánchez indicó que el “problema de Cataluña no es España sino sus malos gobernantes”, por lo que apeló a que “el próximo 21 de diciembre el ‘proces’ sea ya un mal recuerdo, y abramos un nuevo tiempo de concordia, de convivencia, entre catalanes”.

En este contexto, atacó al presidente de la Generalitat de Cataluña cesado, Carles Puigdemont, por “deambular” estos días por Bruselas, porque evidencia que “lo único que han conseguido los independentistas es desconectar, pero de la realidad”.

“Primero se fugó el sentido común, luego se fugaron las empresas y ahora los independentistas han puesto en riesgo de fuga miles y miles de empleos de trabajadores catalanes”, afirmó.

Así, pidió a los socialistas que tengan “muy presente el sacrificio y la dignidad de los socialistas catalanes como si fuera la vuestra propia”.

“Nunca quisimos ni la declaración unilateral de independencia ni la aplicación del artículo 155. Nunca. Ahora bien, una vez impuesta esa declaración unilateral de independencia no cabía otra respuesta que la aplicación del artículo 155”. Y subrayó que con un gobierno socialista “jamás” se hubiera llegado a esta situación.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Si bien, en su intervención, Sánchez también señaló que “es hora de buscar el bien colectivo y dejar a un lado el beneficio partidista” y aprovechar “este gran desencuentro” por la crisis catalana convertirlo en “la gran oportunidad para volver a construir un gran consenso, un nuevo pacto constitucional como venimos reclamando los socialistas desde hace ya muchos años”.

El líder del PSOE recordó la apuesta por el “dialogar para saber cómo se queda Cataluña en España, no para ver cómo se marcha de España Cataluña” y recordó que los socialistas “siempre” han dicho “que no hay soluciones penales a problemas políticos”.

Con este marco, aprovechó para otra crítica a Podemos sin mencionarlos cuando se preguntó ¿qué izquierda es esa que justifica que haya presos políticos en otros países y se lleva las manos a la cabeza de que en España haya políticos presos por saltarse la ley?”.

Tras las críticas al PP y a Podemos, Sánchez concluyó que “si algo ha demostrado esta crisis es que quien no sepa gobernar la diversidad difícilmente va a poder gobernar España”.

De esta manera, el líder del PSOE ensalzó que la “solidaridad interterritorial” debe estar presente en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica por la que apostaran y en la que se debe garantizar “la igualdad social”.

En esta primera reunión del Comité Federal de la nueva etapa de Sánchez al frente del PSOE, el secretario general rompió la ‘tregua’ que ha mantenido con el Ejecutivo por el respaldo al 155 y volvió a cargar contra Rajoy.

Le acusó de una “desidia” que ha hecho crecer el desafío secesionista sin hacer “nada para evitarlo”. “Cuando pudo respaldar, construir, proponer, razonar; prefirió enfrentar, destruir, callar y dividir. Ese es el legado de cenizas de la derecha”, remachó Sánchez.

