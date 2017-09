(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP CELEBRA LA NUEVA SUSPENSIÓN DEL TC PORQUE ES “UN PASO MÁS EN LA DERROTA”

- Asegura que los promotores de esta “guerra contra el Estado no se van a salir con la suya”. El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, celebró este martes la suspensión de la ley catalana de Transitoriedad Jurídica por parte del Tribunal Constitucional (TC) porque supone un “paso más en la derrota” de los que quieren vulnerar las normas.

Así lo expresó Hernando en rueda de prensa al término de la Junta de Portavoces, cuando se le preguntó por la admisión a trámite del TC del recurso contra la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, aprobada el jueves por el Parlamento catalán, que conlleva la suspensión automática de la norma.

“Satisfacción con esta resolución”, dijo Hernando, al tiempo que remarcó que “aquellos que han decidido plantear una guerra contra el Estado de Derecho no se van a salir con la suya y van a ser absolutamente derrotados”.

Para el portavoz parlamentario del PP, la decisión del TC “es un paso más en esa derrota” del independentismo, “que es una derrota anunciada de los que quieren saltarse a la torera el Estatuto (catalán), la Constitución y el ordenamiento jurídico europeo”.

"VIOLACIÓN" DEL ESTADO DE DERECHO

Se trata, prosiguió, de una sentencia “ejemplar” en la que “indubitadamente” el tribunal denuncia una “violación” de nuestro Estado de Derecho que se viene produciendo desde hace tiempo y que llegó a su punto álgido la semana pasada con un “espectáculo antidemocrático, lamentable y verdaderamente deplorable” en un Parlamento autonómico que “no respetó la democracia y los derechos de las minorías”.

Sobre las declaraciones de la presidenta del Bizkai Burutz Batzar del PNV, Itxaso Atutxa, en la apuesta por no apoyar los Presupuestos de 2018 si el Gobierno actúa con contundencia ante la consulta del 1-O, opinó que el PNV, “como la mayoría de formaciones, está a favor de la defensa del Estado de Derecho” y subrayó que el diálogo presupuestario con este partido no ha tenido interrupción.

“Creo que mezclar una cosa con otra no tiene mucho sentido porque nosotros estamos en el cumplimiento de la ley y el PNV también”, remarcó, para acto seguido poner el foco en la actitud del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “piensa que sólo están para cumplirse las leyes que le gustan”.

"TOTALITARISMOS"

Hernando advirtió de que esta forma de pensar es un principio que antaño “dio origen a los totalitarismos”. “Y me parece que no está ahí el PNV”, zanjó a este respecto el portavoz parlamentario de los populares.

En cuanto a la comisión para analizar la modernización del modelo autonómico propuesta por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, destacó que en el PP están dispuestos “a hablar” de ello, aunque no creen en “soluciones mágicas”. “Lo que sí creo es en la responsabilidad y en el sentido común”, añadió.

A su juicio, es “posible y bueno” debatir sobre el sistema autonómico y sobre el hecho de que en la cultura de los últimos años los líderes autonómicos de diferentes territorios respondan a los Presupuestos Generales del Estado quejándose del tratamiento “injusto” que recibe su comunidad.

“Esto quizás es algo que si debamos empezar a evaluar, esa desafección que ha invadido a muchos dirigentes autonómicos que, para justificar su falta de capacidad para gobernar, siempre le echan la culpa a otros” y al Gobierno de España, razonó Hernando.

