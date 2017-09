(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY PRESIDE EL VIERNES EN BARCELONA LA JUNTA DIRECTIVA DEL PP CATALÁN

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidirá este viernes en Barcelona la Junta Directiva Regional que ha convocado el Partido Popular de Cataluña (PPC) y en su discurso, que será en abierto, lanzará un mensaje inequívoco de apoyo a los alcaldes contrarios a la secesión, a los partidos constitucionalistas en esta autonomía y de defensa de la unidad española.

La intervención del presidente del Ejecutivo y del Partido Popular, prevista para las 18.00 horas de este viernes en el Hotel Grand Marina de la Ciudad Condal, tendrá lugar a 16 días de la fecha marcada por los independentistas para celebrar el referéndum de autodeterminación.

Se trata de la primera visita de Rajoy a Cataluña desde que el Parlamento de esta comunidad autónoma aprobó el miércoles y el jueves de la semana pasada la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica, ya suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC) tras los recursos presentados.

El mismo viernes, 15 de septiembre, los independentistas darán el pistoletazo de salida a la denominada “campaña unitaria del ‘sí’ al referéndum”, con el respaldo de Junts Pel Sí, la CUP y las entidades soberanistas Òmnium Cultural, Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y Asamblea Nacional de Cataluña (ANC).

Rajoy presidirá el Consejo de Ministros en el Palacio de La Moncloa y posteriormente se trasladará a Barcelona para apoyar al PPC en un momento en el que lo está pasando “mal”, según fuentes de la dirección nacional. El propio Rajoy denunció ayer que uno de los actos “más graves” perpetrados en el Parlamento catalán fue dejar sin voz a la oposición.

Este miércoles, el presidente alertó al responsable de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no permitirá que imponga “la ley de la selva” en Cataluña. “Si alguien se le cita para ir a una mesa electoral, que no vaya”, porque se trata de un “acto absolutamente ilegal”, demandó el jefe del Ejecutivo.

Fuentes de la dirección nacional precisaron que, en principio, Rajoy no tiene intención de modificar su agenda de las próximas dos semanas pese a la proximidad del 1-O.

Este sábado, presidirá en Santiago de Compostela el simposio internacional ‘Xerardo Fernández Albor y su tiempo'. El siguiente fin de semana estará en Baleares encabezando un acto con presidentes provinciales y secretarios generales del PP y los días 25 y 26 de este mes viajará a Washington, donde se reunirá con el presidente de EEUU, Donald Trump.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso