(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL SENADO AUTORIZA AL GOBIERNO A APLICAR EL 155

El Pleno del Senado aprobó este viernes, con 214 votos a favor y 47 en contra, más una abstención, autorizar al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para frenar el desafío independentista.

El texto aprobado incluyó finalmente el voto particular del PSOE, aprobado con el apoyo del PP, que deja fuera de la intervención los medios de comunicación públicos de la Generalitat (TV3, Catalunya Ràdio y Agencia Catalana de Noticias), que sí contemplaba controlar el acuerdo del Consejo de Ministros sometido este viernes a la autorización del Senado.

Por ello, PP y PSOE votaron a favor del texto conjuntamente, con la excepción del senador socialista y expresidente de la Generalitat José Montilla, quien se ausentó de la votación para no tener que votar sí contra la intervención de la institución que él presidió, en una acción que tampoco le parece "idónea", ni tampoco votar no contra su grupo parlamentario y dar indirectamente la razón a los independentistas.

Antes, el Pleno rechazó los votos particulares presentados por Unidos Podemos, PDeCat, ERC, PNV, Compromís y Coalición Canaria, que en la práctica rechazaban la aplicación del artículo 155 o, en el último caso, que se ejerciera un control previo sobre la actividad del Parlamento de Cataluña, por lo que pidió que su propuesta se votara por puntos a fin de que no se le tumbara entera. Salvo CC, el resto de grupos que presentaron votos particulares y Bildu votaron en contra del texto definitivo.

MEDIDAS

El Senado autoriza al Ejecutivo a sustituir al Gobierno de la Generalitat y tomar el control de todos los órganos administrativos que dependen de él, con la excepción mencionada de los medios de comunicación, que siguen dependiendo del Parlamento.

Además, supervisará la decisiones que adopte el Parlamento para garantizar que no tome ninguna que vaya en contra del orden constitucional ni de las medidas y el espíritu de la aplicación del artículo 155.

Correrá a cuenta del Gobierno central la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas, que tendrán lugar en el plazo máximo de seis meses, si bien el presidente, Mariano Rajoy, aseguró en el Senado que tiene intención de convocarlas lo antes posible .

El Gobierno reunirá este mismo viernes a las 18.00 horas al Consejo de Ministros en sesión extraordinaria para poner en marcha en Cataluña las medidas autorizadas por el Senado, empezando por el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y todo su gabinete de consejeros, además de para recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración de independencia aprobada hoy mismo por el Parlamento autonómico.

Además, recurrirá al Tribunal Constitucional y pedirá la suspensión de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña que pide abrir un proceso constituyente para crear una república catalana.

