(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY ASEGURA QUE “NADA SUSTANCIAL HA OCURRIDO” PARA FRENAR EL 155

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este viernes que “nada sustancial ha ocurrido” que pueda justificar la paralización del artículo 155 de la Constitución desde que el pasado sábado el Consejo de Ministros aprobase un paquete de medidas en virtud de este precepto constitucional para restituir la legalidad en Cataluña.



Rajoy se pronunció en estos términos en su intervención ante el Pleno del Senado para argumentar la necesidad de aplicar este precepto constitucional, donde valoró que “lo que hemos vivido estos días, especialmente el día de ayer, no puede ser tomado en cuenta ni siquiera glosado sin caer en la impiedad”.

Recalcó que “nada sustancial ha ocurrido” desde que el pasado sábado hicieran públicas las medidas acordadas en virtud del artículo 155 “que justifique un cambio en los planteamientos decididos en aquel momento”. “No hay alternativa”, apuntaló el jefe del Ejecutivo,

Dicho esto, defendió que el 155 es un mecanismo “legal” y “democrático” y añadió que “no es serio” cómo ha actuado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Un Gobierno de cualquier país, continuó, no puede asistir “impertérrito” a una circunstancia como ésta.

"OPORTUNIDADES" PERDIDAS

Reprochó a Puigdemont que no haya aprovechado las “oportunidades” que se le han ofrecido para salir de esta situación. “La última especialmente desafortunada”, dijo en alusión a la incertidumbre generada en la jornada de ayer, en la que el presidente autonómico barajó la posibilidad de convocar elecciones autonómicas anticipadas.

“No es este un asunto baladí”, reseñó, al tiempo que destacó que “no es lo mismo la existencia de una declaración de independencia que la inexistencia de la misma”, por lo que “era necesaria una aclaración por su parte y no era difícil la respuesta”. Todo ello le llevó a decir que “no hay otro remedio posible” que el 155 cuando se da una situación “contraria” a los intereses generales.

La primera medida propuesta, recordó Rajoy, está “íntimamente” relacionada con el propósito de convocar elecciones, una facultad que pasará al Gobierno si el Senado le da hoy esta “facultad” para convocar elecciones en el plazo máximo de seis meses, aunque subrayó que su voluntad es celebrarlas “lo más pronto posible”.

“Mi Gobierno, en resumidas cuentas, ha solicitado la aplicación del 155 para restaurar la ley, la democracia y la estabilidad en una comunidad autónoma cuyos dirigentes han desterrado la Constitución, maltratado la convivencia y planteado un abierto desafío a la unidad territorial y comenzado una grave incertidumbre económica”, expuso ante la Cámara.

Avisó de que los “embustes, falsedades y las medias verdades pueden hechizar en el corto plazo a la gente de bien” pero que la “realidad ignorada o manipulada siempre acaba preparando su venganza”. “¡No veo nada bueno en este proceso, si acaso ha servido para desenmascarar las mentiras y a quienes la han puesto en circulación!”, exclamó.

AFECTA A LA ECONOMÍA "PARA MUY MAL"

En este punto, advirtió de que “esto sí afecta a la economía y para mal, para muy mal” y alertó de que de consumarse la independencia, “que no será el caso”, implicaría la salida de Cataluña de la Unión Europea, “con lo que eso significa”. “A pesar de lo que les contaron a los ciudadanos catalanes, esto fuera ni tiene ni tendrá el apoyo de nadie”, sentenció.

Sobre lo que se debate hoy, continuó, es sobre “si ha llegado el momento de que se imponga la ley por encima de cualquier otra consideración, no contra Cataluña, sino para impedir que se abuse de Cataluña” y “no para suspender la autonomía, sino para consolidarla” y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos “poniendo coto” a la ilegalidad.

“De lo que hay que salvar a Cataluña no es de la aplicación de un artículo constitucional, sino de los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales”, arguyó el presidente del Gobierno ante este “desafío de dimensiones inéditas en nuestra historia reciente” que promueven los responsables de la Generalitat.

Para Rajoy, la historia no va a juzgar exclusivamente “las desmesuras, los abusos y las ilegalidades”, sino que también lo hará con los responsables de elaborar una respuesta. “Confío en que, lejos de egoísmos de partido, cálculos electorales, inclinaciones ideológicas o pequeñas mezquindades, sepamos dar una respuesta a la altura de lo que esperan de nosotros todos los españoles”, concluyó.

