(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP ASEGURA QUE “NO ESTÁ ENCIMA DE LA MESA” UNA COALICIÓN CON CS Y EL PSC PARA EL 21-D

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró este lunes que su partido no se plantea concurrir en coalición con Ciudadanos y el PSC a las elecciones catalanas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado para el próximo 21 de diciembre.

Así lo confirmó en la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del PP tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que sirvió para analizar el desarrollo de las primeras decisiones que ha tomado el Gobierno en Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución.

“Nosotros vamos a presentarnos con nuestro candidato, Xavier García Albiol, y ahora mismo no está encima de la mesa ningún tipo de coalición con los partidos constitucionalistas, no lo hemos planteado, no está encima de la mesa y por lo tanto ese es nuestro planteamiento de cara al 21-D”, declaró.

No obstante, el coordinador general de los populares precisó que “una cosa es la coalición y otra los pactos postelectorales” y que, por ello, “todas las vías están abiertas” si se trata de alcanzar acuerdos con los partidos constitucionalistas y no con los independentistas.

Tras defender que hablar de pactos ahora es “muy prematuro”, dejó también claro que el PP “siempre estará al lado de los partidos constitucionalistas”, como es "evidente”. “Pero en estos momentos de lo que hay que hablar es de hacer elecciones con todas las garantáis y poner cada uno nuestros programas y proyectos, que en muchas cosas coinciden y otras difieren”, insistió.

Preguntado por cuál se prevé que sea la presencia de Mariano Rajoy en la campaña de estas elecciones autonómicas, dijo que aún es un tema a analizar dada su condición de presidente del Gobierno. En cualquier caso, remarcó que “todo el partido sin duda se va a volcar” y hoy mismo se empezará a diseñar la estrategia a seguir en una reunión de coordinación con el PP de Cataluña.

Para Maíllo, el anuncio de esta convocatoria electoral ha dejado “completamente descolocado y desorientado al mundo independentista”. Frente a los postulados secesionistas, defendió que el PP se presenta como un “valor seguro, fiable, que está en las buenas y las malas” y cuyo “único interés” es la defensa del interés general de todos los españoles.

Finalmente, se congratuló de que en la manifestación que tuvo lugar ayer en Barcelona en defensa de la unidad de España se demostrase que “la mayoría silenciosa que había en Cataluña ya ha dejado de ser silenciosa” y que se “ha perdido el miedo a defender los valores constitucionales de manera colectiva”.

