(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL SENADO APLAZARÁ EL PLENO ORDINARIO DE LA SEMANA QUE VIENE

La Mesa del Senado aplazará el Pleno ordinario convocado para la semana que viene para centrarse en la tramitación del artículo 155 de la Constitución que el Consejo de Ministros ha aprobado este sábado.

El portavoz del Grupo Popular en la Cámara, José Manuel Barreiro, anunció que va a presentar esta propuesta a la reunión de la Mesa, cuyo comienzo será en cinco minutos tras aguardar a la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que éste anunció formalmente la aplicación del artículo 155 para suspender la autonomía de Cataluña.

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado, lo que de por sí aseguraba que la propuesta de aplazamiento del Pleno ordinario iba a salir adelante, pero fuentes populares informaron además a Servimedia de que la idea está hablada con otros grupos parlamentarios, que están de acuerdo en postergar la sesión plenaria.

Barreiro argumentó que, ante la excepcionalidad provocada por el “secuestro de la democracia” que a su juicio ha provocado la Generalitat, no tiene sentido mantener el Pleno de la semana que viene cuando previsiblemente el mismo lunes se creará la comisión parlamentaria para tramitar el artículo 155, el martes se reunirá para enviar el correspondiente requerimiento al presidente catalán, Carles Puigdemont; éste podrá contestar con apelaciones e hipotéticamente solicitar una intervención en el Senado y el viernes tendrá lugar posiblemente el pleno que sancionará la suspensión de la autonomía de Cataluña.

TEMA "EXCEPCIONAL" E "INÉDITO"

"Estamos ante un tema no solo excepcional sino inédito y que va a requerir el esfuerzo y la concenración de todo el tiempo en la aprobación de los mecanismos de los que se compone el artículo 155 en función del calendario que nos traslade hoy la Mesa", argumentó.

En suma, el PP cree que este tema "exige una concentración exclusiva en este tema; por eso hemos solicitado, no una suspensión sino un aplazamiento y la Mesa lo valorará".

Para Barreiro, "hay un secuestro del marco democrático en Cataluña y por tanto hay que buscar una solución", porque "el Estado de Derecho tiene mecanismos para evitar esta situación".

El portavoz popular criticó la "ambigüedad" de Puigdemont en sus respuestas al requerimiento del Gobierno de que aclarara que no declaró la independencia en el Parlamento el 3 de octubre, una ambigüedad que "está provocando situaciones dramáticas desde el punto de vista empresarial" y "una fractura social muy importante", y "está tensionando ese marco de convivencia que hay que recuperar", según presentó la aplicación del artículo 155 en lugar de como "suspender nada".

En esa línea garantista, Barreiro avanzó que el Pleno del viernes que aprobará dicha intervención se compondría de dos turnos para los grupos, a favor y en contra, más el correspondiente de los portavoces grupos parlamentarios. Aunque los debates de comparecencias suelen constar de uno solo, en este caso el portavoz popular cree que "conviene ser más cautelosos que nunca" e incorporar los dos turnos que admite el reglamento del Senado.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso