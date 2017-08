(AMPLIACIÓN) BARCELONA. RAJOY: "TODA ESPAÑA SE CONMUEVE CON EL MISMO SENTIMIENTO QUE HOY SE VIVE EN BARCELONA"

- Anuncia tres días de luto en todo el país y la próxima convocatoria del Pacto Antiterrorista. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó esta madrugada en Barcelona que tras el atentado perpetrado en La Rambla "toda España se conmueve con el mismo sentimiento" que se vive en la ciudad, y que España es "un pueblo unido en algunos valores de los que nos sentimos muy orgullosos: democracia, libertad y derechos humanos".

Rajoy compareció ante los medios de comunicación en la sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona tras aterrizar en la ciudad procedente de Galicia, donde pasaba sus vacaciones, interrumpidas tras el atentado. A Barcelona viajaron también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Sus primeras palabras fueron "de duelo, de recuerdo y solidaridad" para las víctimas y para sus familias y amigos. "Ellos son en este momento nuestra primera prioridad", aseguró, expresando la solidaridad de toda España con la ciudad de Barcelona, golpeada por el terrorismo yihadista como antes lo fueron otras ciudades en todo el mundo.

Los vecinos de Madrid, París, Niza, Bruselas, Berlín o Londres han experimentado "el mismo dolor y la misma incertidumbre" que ahora sufren los barceloneses, recordó el presidente, y a ellos dirigió palabras "de cariño, solidaridad y cercanía de toda España y del resto del mundo".

Como "testimonio del dolor de la nación española" el luto será oficial desde las 00.00 horas de este viernes hasta las 24.00 horas del domingo, y la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios oficiales y en los buques de la Armada.

Destacó que Barcelona recibe así el cariño y la solidaridad que en otros momentos los españoles "hemos compartido con otras ciudades y países golpeados por la misma barbarie".

Pero los españoles no están unidos solo en el duelo, añadió el presidente, sino también en la "voluntad firme de vencer a quienes quieren arrebatarnos nuestros valores y nuestro modelo de vida".

Explicó que por eso viajó a Barcelona "en cuanto he podido" para reunirse con las fuerzas de seguridad y "mostrar mi apoyo" en la colaboración "intensa y eficaz" con los Mossos d´Esquadra y la Guardia Urbana para "hacer frente a este salvaje atentado terrorista".

A juicio de Rajoy, es "importante que en un día tan duro y triste" todos los cuerpos policiales, servicios de inteligencia y de protección civil y emergencias, como todos quienes velan por la seguridad, sepan que cuentan con el "apoyo cerrado" del Gobierno y del conjunto de los españoles.

Es cierto el dolor por el "golpe terrible" del terrorismo, pero también lo es que gracias a la "abnegada" labor de esos profesionales se han desbaratado "multitud de planes criminales" y se seguirá haciendo en el futuro.

Subrayó que "lamentablemente" los españoles "conocemos muy bien el dolor absurdo e irracional" del terrorismo con diversos "zarpazos" y siempre se ha demostrado "que se les vence" con la unidad institucional, la cooperación policial, la prevención, el apoyo internacional y la firme determinación "de defender los valores de nuestra civilización: la democracia, la libertad, los derechos de personas".

También se combate el terrorismo con "acuerdos amplios" como el existente en España, añadió Rajoy, que en ese punto anunció la convocatoria "en próximas fechas" del Pacto Antiterrorista para reafirmar la unidad "y trabajar todos juntos" como hasta ahora en el futuro.

Rajoy sentenció que la "terrible tragedia" de Barcelona "nos hermana en el dolor con tantos otros países del mundo", y agradeció el respaldo expresado por los mandatarios internacionales, con quienes no pudo hablar "porque era más urgente seguir los acontecimientos" pero a los que agradecerá personalmente sus mensajes en los próximos días.

Como había hecho antes en privado, aseguró, expresó públicamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, todo el apoyo del Gobierno y del Estado para ayudar a las víctimas y reconfortar a las familias, para reestablecer cuanto antes la normalidad y para poner ante a Justicia a los responsables "de esta barbaridad".

"Toda España se conmueve con el mismo sentimiento que hoy se vive aquí, en Barcelona", aseguró Rajoy, convencido de que la lucha contra el terrorismo es hoy la principal priodidad de las sociedades libres y abiertas. Es una amenaza global y la respuesta tiene que ser igualmentne global dado que "todos compartimos el mismo amor" por la libertad, la dignidad del ser humano y por una sociedad basada en la justicia y no en el temor o el odio.

"Somos aliados en esta causa", insistió, unidos en el dolor pero sobre todo en "la voluntad de acabar con esta sinrazón y esta barbarie". "No olvidemos nunca", enfatizó el presidente, "que España es un pueblo unido en algunos valores de los que nos sentimos muy orgullosos: la democracia, la libertad y los derechos humanos", que ha librado "muchas batallas contra el terrorismo y siempre las hemos ganado". "En esta ocasión también los españoles vamos a vencer".

