(AMPLIACIÓN) BARCELONA. DETENIDOS UN MELILLENSE Y UN MARROQUÍ POR SU RELACIÓN CON EL ATENTADO

- Ninguno de ellos es el autor del atropello múltiple, del que los Mossos no ofrecen datos. Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves en Cataluña a un español nacido en Melilla y a un marroquí por su relación con el atentado terrorista cometido en La Rambla de Barcelona, aunque no hay certezas que indiquen que sean los autores materiales del atropello múltiple que ha asesinado a 13 personas y herido a aproximadamente un centenar.

Así lo anunció un responsable de los Mossos en una rueda de prensa ofrecida sobre las once de la noche junto al consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, al comparecer para informar de los detalles del atentado terrorista ocurrido en la Ciudad Condal.

El comisario de los Mossos explicó que el ataque comenzó sobre las 16.50 horas "en la parte alta de La Rambla" cuando una furgoneta blanca entró en la zona de peatones y comenzó a circular a gran velocidad haciendo giros bruscos para "atropellar a todas las personas que se encontraban allí".

Al cabo de unos 500 metros, al llegar a la zona del Liceu, abandonó la furgoneta y salió corriendo, sin "prueba ni evidencia" de que fuera armado. En ese momento, al recibir las primeras llamadas en los servicios de emergencia, se activó la "operación jaula" y "el dispositivo antiterrorista en toda Cataluña".

El conductor de la furgoneta de momento no ha sido localizado y el responsable de los Mossos no ofreció ninguna información al respecto porque la operación permanece abierta. No obstante, indicó que la policía autómica tiene desplegado un "control policial fuerte" y está desalojando poco a poco el centro de la ciudad para identificar "persona a persona" a la gente que todavía se encuentra encerrada en pisos o locales.

Subrayó que el modus operandi indica que "se trata evidentemente de un atentado terrorista con la voluntad de matar al mayor numero de personas", dado que la furgoneta circulaba a gran velocidad por la zona peatonal de La Rambla y giraba bruscamente para atropellar a los viandantes.

DOS DETENIDOS RELACIONADOS

A lo largo de la tarde, los Mossos detuvieron a dos personas, un español nacido en Melilla y un marroquí que no tienen antecedentes por terrorismo pero "están relacionados de distinta manera con el atentado".

El marroquí es Driss Oukabir Soprano, capturado en la localidad de Ripoll (Girona) por su presunta relación con la furgoneta. Según algunas informaciones, que el comisario de los Mossos no quiso confirmar en rueda de prensa, podría ser la persona que alquiló la furgoneta del atentado o al menos a nombre de quien figura en los documentos.

El otro detenido es un melillense detenido en Alcanar (Tarragona), donde esta mañana se registró una explosión por acumulación de gas en una vivienda que quedó totalmente destruida y que ocasionó la muerte de al menos una persona, además de varios heridos.

El responsable de los Mossos indicó en rueda de prensa que se está trabajando "para conectar de manera clara e inequívoca" este incidente con el atentado de La Rambla de Barcelona, sin dar más detalles al respecto.

No obstante, precisó que toda la información que está en mano de la policía autonómica va a ser aportada al juez central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que se encontraba de guardia y ha sido el responsable de abrir diligencias previas por el atropello múltiple.

UN MUERTO AL HUIR

Junto a todos estos hechos, informó que en la Avenida Diagonal que permite salir de Barcelona ha muerto esta tarde una persona que intentó huir de un control policial de los Mossos.

Al parecer, se trata de un ciudadano español que se saltó el cordon policial, que arrolló a un agente -al que provocó una fractura en el fémur- y que murió por los disparos de otro guardia mientras trataba de escapar.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el comisario de los Mossos aseguró que "no consta" que el fallecido tenga "antecedentes ni relacion con el ataque terrorista" de Barcelona.

