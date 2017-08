(AMPLIACIÓN) ATENTADOS. RAJOY ESTÁ "ORGULLOSO" DE ACUDIR CON EL REY A BARCELONA Y NO ESCUCHA LAS "AFRENTAS"

- "Los únicos responsables de los crímenes son los terroristas y nadie más". El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, se mostró "orgulloso" este domingo de haber participado en la manifestación de Barcelona contra el terrorismo junto al rey Felipe VI y, pese a los abucheos y pitidos lanzados contra ambos, afirmó que "las afrentas de algunos no las hemos escuchado".

Rajoy hizo estas declaraciones durante un acto del Partido Popular en Cotobade (Pontevedra) que compartió con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al día siguiente de que ambos participaran en Barcelona en la manifestación contra el terrorismo organizada por la Generalitat de Carles Puigdemont y el Ayuntamiento de Ada Colau.

"Estuvimos donde teníamos que estar. Estamos orgullosos de haber estado allí y de que estuviera también el jefe del Estado. Estuvimos, como otras muchas personas en nombre de muchas personas que no pudieron estar, expresando nuestro apoyo a las víctimas del terrorismo y nuestra solidaridad con todos los catalanes sensatos y moderados", dijo.

Rajoy, que dijo "suscribir" las palabras que previamente había pronunciado Feijóo al llamar "malditos" a los políticos que dividen a la sociedad, restó importancia a los abucheos y pitidos que tuvo que soportar junto al Rey durante toda la manifestación. "Las afrentas de algunos no las hemos escuchado", dijo a modo de contestación.

LOS TERRORISTAS, ÚNICOS RESPONSABLES

Como presidente del Gobierno se comprometió a "seguir velando" por la seguridad de los españoles y responder "de la manera más eficaz" a la amenaza terrorista, con más cooperación policial y coordinación internacional "y teniendo claro que los únicos responsables de los crímenes son los terroristas y nadie más".

Rajoy respondió así a quienes tratan de responsabilizar al rey Felipe VI y al Gobierno de España de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, por sus relaciones diplomáticas con Arabia Saudí y la venta de material militar a este país del Golfo Pérsico, que -según datos oficiales recogidos por Servimedia- ascendió a 116 millones en 2016.

En concreto, en la manifestación de Barcelona hubo una gran pancarta con el lema "Vuestras guerras, nuestros muertos" que los organizadores levantaron detrás de la comitiva de autoridades que encabezaban Felipe VI y Rajoy. Además, se repartieron cientos de pancartas más pequeñas contra el Rey y el presidente del Gobierno con mensajes como "Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas", "Mariano, queremos la paz, no vender armas" e "Imagina un país que no venda armas".

Rajoy hizo oídos sordos a estas acusaciones contra el jefe del Estado y contra el Ejecutivo que tuvo que escuchar en la manifestación de Barcelona y, en su mitin de Galicia de este domingo, prefirió poner el acento en la solidaridad con las víctimas del terrorismo, sobre todo justo después de que esta mañana haya muerto una alemana de 51 años que estaba hospitalizada y supone la decimosexta asesinada en los atentados.

Subrayó que entre las víctimas hay más de un centenar de personas de 38 nacionalidades diferentes y recalcó que "fueran de donde fueran todas las víctimas del terrorismo son nuestras víctimas". Por eso, les dedicó sus palabras iniciales, convencido de que "lo primero y lo más importante de todo siempre son las personas".

Rajoy esgrimió que reivindicar a las víctimas es "deslegitimar a los asesinos" y, frente a quienes convirtieron la manifestación de Barcelona en una reivindicación política contra el resto de España y por la independencia con banderas esteladas, indicó que la defensa de las víctimas supone ensalzar "la humanidad frente al terror".

APARCAR LAS DIFERENCIAS

Proclamó que España es "un país libre" en el que "la libertad puede más que su miedo" y en el que la democracia "no cede ante la barbarie" de los terroristas. Por eso, hizo un llamamiento a las fuerzas políticas para "aparcar a las diferencias" porque eso "nos hace grandes" e insistió en que "la unidad de los demócratas es el peor enemigo del terror".

"El mayor favor que podemos hacer a los terroristas es las fisuras entre nosotros. Las víctimas nos quieren unidos y los terroristas nos quieren desunidos y las víctimas y toda la sociedad española merecen nuestra unidad", remachó.

Rajoy se comprometió a seguir trabajando para que los jueces, los fiscales y los policías tengan "mejores herramientas" para combatir el terrorismo y recordó que, para aprobar cualquier reforma legislativa encaminada a este objetivo, es necesaria la "unidad" en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Sin importarle las críticas recibidas en Barcelona, manifestó que el Gobierno de España piensa "seguir trabajando en pro de la unidad del terrorismo para que ningún español, vote lo que vote y piense lo que piense, no perciba que no estemos juntos" contra los asesinos.

"A los políticos no nos puede unir sólo el dolor, nos tiene que seguir uniendo también la determinación frente a esta amenaza" y "frente a quienes quieren liquidar la democracia". Concluyó que la amenaza terrorista es "contra toda la humanidad" y, en este sentido, recordó que este lunes acude a París para reunirse con el presidente de Francia, la canciller de Alemania y el primer ministro de Italia con el propósito de "hablar de unidad y de seguir perseverando en la lucha contra el terrorismo".

