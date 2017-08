(AMPLIACIÓN) ATENTADOS. INTERIOR MANTIENE EN 4 EL NIVEL DE ALERTA ANTITERRORISTA PERO CON MEDIDAS DE REFUERZO

Google Plus

El Ministerio del Interior ha decidido mantener el nivel de alerta antiterrorista en el cuatro de cinco posibles tras los atentados de este jueves en La Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), aunque se adoptarán medidas de refuerzo, como mayor vigilancia en zonas con mucha afluencia de personas.

Así lo dijo Zoido, en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, después de despachar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, las decisiones tomadas en la reunión de la Mesa de Evaluación de la Amenaza Terrorista tras los atentados perpetrados en Cataluña.

El nivel cuatro de alerta implica "riesgo elevado" de comisión de un atentado en España y está en vigor en España desde el 26 de junio de 2015 tras los atentados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia.

Zoido afirmó que se ha decido no elevarlo a 5 -máximo de la escala- que supone, entre otras medidas, recurrir a las Fuerzas Armadas, porque no existen actualmente riesgo de atentado inminente.

El ministro apoyó su decisión en las recomendaciones realizadas por los distintos expertos en materia de seguridad que, dijo, son quienes “aconsejan si elevarlo (el nivel de alerta) o no”.

MEDIDAS DE REFUERZO

El responsable de Interior afirmó que el nivel 4 de alerta antiterrorista se va a reforzar tomando medidas adicionales en cuatro ámbitos: puesta en marcha de dispositivos de seguridad en lugares o eventos de afluencia masiva, especialmente en aquellos relacionados con el turismo; intensificación en la protección de potenciales objetivos de ataques terroristas; dispositivos de reacción frente a un hipotético atentado; y estrechar la colaboración con las policías locales promoviendo reuniones con las juntas locales de seguridad.

Zoido llamó a las distintas autoridades a trabajar con el objetivo de garantizar la convivencia pacífica y la seguridad de los ciudadanos. Por ello, lanzó un mensaje de tranquilidad “dentro de la lógica preocupación” vivida estos días.

Esto le permitió elogiar el trabajo de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que hacen un “esfuerzo impagable” para evitar la comisión de atentados en España.

A pesar de ello, reconoció que la “seguridad absoluta es un horizonte difícilmente asible”, si bien garantizó que se trabajará por llevar ante la Justicia a los terroristas que pretenden quebrar la libertad y la democracia.

Zoido reconoció el “comportamiento ejemplar” de los barceloneses tras la tragedia y llamó a evitar difundir rumores falsos y mensajes que atenten contra la dignidad de las víctimas

También agradeció el “cariño y la cercanía” de la comunidad internacional y destacó que la comunidad musulmana en España ha convocado “rotundamente” los atentados.

Advirtió a los terroristas de que “nunca podrán arrebatarnos nuestro modelo de convivencia. No será fácil ni rápido, pero será. Juntos somos más fuertes y venceremos con la ley y la fuerza del Estado de derecho”.

“COOPERACIÓN” Y “LEALTAD”

Por otro lado, el ministro reiteró la condena “más absoluta” del Gobierno por el atentado y refirmó la “firme determinación” de “trabajar sin descanso hasta acabar con el terrorismo y los terroristas”.

Envió un “recuerdo muy especial” a las víctimas, a sus familias y amigos y destacó que desde “el primer momento” la colaboración entre instituciones y organismos policiales “fueron y siguen siendo fluidos”.

“Las actuaciones han estado perfectamente regidas por la lealtad entre cuerpos policiales y en el intercambio de información para salvaguardar la seguridad de todos los españoles”, aseveró.

Insistió en que la cooperación internacional es un “factor fundamental” para derrotar al terrorismo yihadista y puso de manifiesto la importancia de “trabajar estrechamente” con los países aliados.

También explicó que desde la comisión de los atentados el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) ha recibido más de 250 llamadas de ciudadanos avisando de posibles focos de radicalización.

Esto le permitió incidir en la importancia de la colaboración ciudadana y recordó que Interior ha puesto en marcha cuatro canales de comunicación para denunciar la radicalización “de manera anónima y segura”: una página web; una dirección de correo electrónico; el teléfono 900822066 y la aplicación ‘Alertcops’.

Afirmó que la atención a las víctimas es una “prioridad” y comentó que distintos expertos en la materia junto con la directora general de Apoyo a las Víctimas se han trasladado a Barcelona para atender sus necesidades.

Esto le permitió insistir en la necesidad de crear una carta europea de víctimas de terrorismo. “Todas merecen tener los mismos derechos y protección. Todas merecen el mismo trato”.

Por último, recordó que el lunes tendrá lugar una reunión del Pacto Antyihadismo para mostrar la unidad de las fuerzas políticas en la condena y la lucha contra el terrorismo.

