(AMPLIACIÓN) ATENTADOS . EL GOBIERNO PIDE "DEJAR INVESTIGAR" AL JUEZ Y "NO HACER COMENTARIOS" SOBRE LA ALERTA A LOS MOSSOS

- El Gobierno y PSOE resaltan su unidad frente al terrorismo y el Ejecutivo destaca que “no se puede ser observador" en el pacto antiterrorista. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, pidió este viernes "dejar investigar" a los jueces los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, al tiempo que recomendó "no hacer comentarios sobre cuestiones operativas", incluido el aviso que los Mossos recibieron de la CIA en mayo sobre un posible ataque durante el verano en La Rambla.



Méndez de Vigo hizo estas consideraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que lanzó dos mensajes principales sobre los atentados terroristas. Por un lado, que "los únicos culpables y responsables de los atentados son los terroristas" y, por otro, que es conveniente "mantener la unidad frente al terrorismo" de todos los partidos e instituciones.

Tras la polémica que ha generado el aviso de la CIA a los Mossos publicado por 'El Periódico de Cataluña', que la Generalitat de Cataluña negó haber recibido, Méndez de Vigo aseguró que el Ejecutivo quiere ser "extremadamente cauto y prudente" sobre todo lo que se refiere a los atentados yihadista de agosto y que así continuará.

"El Gobierno no va a hacer ninguna declaración ni comentario sobre cuestiones operativas", dijo al ser preguntado sobre el tema cada vez que se le cuestionaba por los periodistas. "Hay que dejar investigar a quien tiene competencia para investigar y no hacer comentarios sobre operativas policiales".

Respecto a las acusaciones de la Generalitat de que el Estado no dio credibilidad al aviso de EEUU, insistió en que "los únicos responsables" de los atentados son los terroristas y "nadie más".

"LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES SAGRADA"

El también ministro de Educación y Cultura dijo que la “libertad de expresión es sagrada” y que, junto a la libertad de información, son “elementos esenciales de nuestras democracias liberales”. Por ello, remarcó que los medios cumplen con su papel y deben seguir cumpliéndolo “sin cortapisas”, en un respaldo al rotativo catalán tras las críticas por su información.

No quiso entrar en si, con la información publicada, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debe comparecer en el Parlament porque eso le “corresponde” a él, así como explicar por qué él dijo que no y luego su consejero dijo que sí. “Eso corresponde a ellos explicarlos”, apuntó.

Sin embargo, desde el Ejecutivo, según fuentes de Moncloa, consideran que el Govern debería “cambiar de prioridades”, y centrarse en la que interesan a los ciudadanos, y “de actitudes”, en especial con la prensa.

Respecto a la implicación de si los cuerpos policiales estatales tenían conocimiento de esta alerta, el ministro se ciñó a que existe coordinación y es “bueno que sea así”, y animó a que “seguir instando a que sea así” y evitar que “esa cooperación no se quiebre”.

Además, subrayó que "no es aconsejable" mantener debates públicos sobre la operativa policial, para después añadir que el Gobierno “tiene que dejar investigar a quien tiene competencia para ello que es el juez” y remarcó que es el magistrado y los expertos los que tienen que valorar sobre las cuestiones operativas. "Al Gobierno le compete decir que lo importante es mantener la unidad frente al terrorismo", remachó.

El portavoz del Gobierno trasladó al Pacto Antiyihadista las cuestiones referidas a la cuestión operativa porque es ahí “dónde se conocen esas cosas y donde se puede hablar con total libertad y con conocimiento de causa”.

UNIDAD DE LOS PARTIDOS

En este contexto, destacó el apoyo total que le ha manifestado este mismo viernes la portavoz del PSOE, Margarita Robles, al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Fuentes socialistas consultadas por Servimedia confirmaron que la comunicación se produjo esta mañana y que la parlamentaria le reiteró el respaldo del PSOE al Ejecutivo en esta materia. De esta conversación se desprende que los socialistas no pedirán la comparecencia de Zoido, como sí ha hecho Ciudadanos.

El Gobierno valora esta llamada, según fuentes consultadas, y se destaca la unidad de ambos partidos en la lucha antiterrorista.

Tras este comentario, Méndez de Vigo subrayó que “lo importante es mantener la unidad frente al terrorismo” y agradeció en nombre del Gobierno el apoyo sin fisuras trasladado por el PSOE porque “este es el camino por el que todos tenemos que transitar”.

Precisamente, hizo un llamamiento para que “todas” las fuerzas políticas se unan y, sin mencionarlo, criticó la posición de observador que mantiene Podemos porque “no se puede ser observador ante el terrorismo” sino que hay que “estar plenamente comprometido”.

En un análisis sobre el fenómeno global que supone el terrorismo y la respuesta conjunta que merece, Méndez de Vigo dijo que hay que “huir de la tentación de la autosuficiencia porque carece de realismo y no sirve a los intereses de los ciudadanos”.

Además de “fortalecer la cooperación institucional para la unidad de acción”, el portavoz del Ejecutivo destacó como “muy importante” para combatir esta barbarie la “movilización cívica”, y recordó que así se hizo contra ETA.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso