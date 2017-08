(AMPLIACIÓN) ATENTADOS. LA GENERALITAT CREE QUE UNA ÚNICA CÉLULA PERPETRÓ TODOS LOS ATENTADOS

- Explica que los terroristas de Cambrils llevaban cinturos de explosivos "falsos" pero "bien disimulados". El consejero del Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquin Forn, anunció este viernes que los cinco terroristas abatidos esta madrugada en Cambrils (Tarragona) tienen relación directa con la explosión registrada horas antes en una vivienda de la localidad de Alcanar y podrían estar relacionados también con el conductor de la furgoneta que arrolló a más de un centenar de viandantes en La Rambla, que mató a 13 de ellos.

En sendas entrevistas a la Cadena Ser y a Onda Cero recogidas por Servimedia, Forn explicó que los Mossos están tratando de averiguar si alguno de los cinco terroristas abatidos durante la madrugada en Cambrils es el conductor de la furgoneta del atentado de Barcelona.

Se trabaja con la hipótesis de que todos ellos estén relacionados. En el caso de los de Alcanar y Cambrils hay coincidencias "de parentesco", y además, aunque aún "no se puede confirmar", cobra fuerza la idea de que el atentado de Barcelona se pudo precipitar después de la explosión en Alcanar si sintieron que podrían ser descubiertos.

De hecho, explicó que el atentado de Barcelona se perpetró cuando se estaba investigando la explosión en Alcanar, y tras el atropello masivo se procedió a la detención de uno de los heridos en esa vivienda parcialmente derruida.

Sobre el conductor de la furgoneta, que huyó a pie tras el atropello, la Generalitat no puede "asegurar nada", ni siquiera si sigue en Barcelona o salió de la capital.

Forn confirmó que se están produciendo varios registros domiciliarios pero pidió mantener la máxima discreción por el bien de la investigación.

ATENTADO EN CAMBRILS

El agente herido en Cambrils no está grave y Forn destacó la rápida reacción de los Mossos que vieron el vehículo con la intención clara de replicar en el paseo marítimo de esa localidad el atentado de Barcelona.

Fueron varios agentes, pertenecientes al dispositivo de seguridad activado tras el primer atentado en La Rambla, los que vieron cómo varios individuos en un Audi3 negro comenzaban a "practicar atropellos a algunas personas", incluso a los propios agentes, que intercambian un tiroteo con los terroristas.

Cuatro de ellos fueron abatidos inmediatamente y un quinto murió un rato después. Portaban cinturones que aparentaban ser explosivos pero resultaron ser "falsos" aunque "bien disimulados", algo que no se pudo confirmar hasta la posterior actuación de los Tedax con las explosiones controladas. Una vez confirmada la falsedad se pudo proceder al levantamiento de los cadáveres.

A pesar de esa actuación "positiva" de los agentes, precisó que no se pueden descartar nuevas acciones violentas porque "no hay nada imposible" por muchas medidas de seguridad que se pongan.

En ese sentido, aseguró que es "imposible" colocar bolardos en cada punto que pueda considerarse un objetivo, como era la Plaza de Cataluña o La Rambla, por donde circulan vehículos, ya que implicaría prácticamente impedir la circulación en la ciudad y no impediría que los terroristas actuaran en otros puntos.

Explicó, en ese sentido, que fueron agentes de la Guardia Urbana apostados en Plaza Cataluña los que primero detectaron a la furgoneta subiendo al paseo peatonal centra de La Rambla y más abajo había otra de los Mossos, pero el bulevar estaba atestado de gente y fue imposible interceptarla antes de recorriera los 350 metros hasta el Liceu.

