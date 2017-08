(AMPLIACIÓN) ATENTADOS. ZOIDO DICE QUE SERÍA "BUENO" QUE FIRMARAN EL PACTO ANTITERRORISTA LOS PARTIDOS QUE AÚN NO LO HAN HECHO

El ministro del Interior, José Ignacio Zoido, aseguró hoy que sería "bueno" que firmaran el Pacto contra el Terrorismo Yihadista los partidos que aún no lo han hecho e invitó a todos a sumarse a la manifestación del próximo sábado en Barcelona.

Lo dijo en rueda de prensa después de dos horas de reunión de la Mesa de Seguimiento del Pacto, en la que informó a los partidos políticos del estado de las investigaciones tras los atentados en Cataluña.

Respecto al hecho de que Podemos, PNV, PDCat y ERC hubieran acudido a la reunión de este lunes como observadores, el titular de Interior dijo que sería "bueno" que firmaran el pacto antiterrorista quienes aún no lo han hecho.

En cuanto a la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils, Zoido explicó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan en perfecta coordinación con los Mossos d´Esquadra para localizar a Younes Abouyaaqoub, identificado como autor material del atentado en Barcelona y que huyó tras el atropello masivo en La Rambla.

Aseguró que desde el primer momento se ha trabajado con total cooperación y lealtad y la Policía Nacional y la Guardia Civil han garantizado “todos los medios necesarios” para que las investigaciones avancen.

El ministro expuso la foto de Abouyaaqoub y dejó claro que actualmente los esfuerzos se centran en su localización. Esa es “la principal actividad que tenemos en los próximos días hasta que podamos encontrarlo”. La colaboración y la lealtad están siendo tales, añadió, que ese hecho se ha dado a conocer a la opinión pública al mismo tiempo desde el Ministerio del Interior y desde la Consellería de la Generalitat de Cataluña.

COORDINACIÓN "FLUIDA Y CONSTANTE"

Zoido desgranó todas las medidas tomadas desde el primer momento tras tener conocimiento del “cruel” atentado en La Rambla con dos objetivos prioritarios: investigar lo sucedido para localizar a los responsables y atender a las víctimas. Con “absoluta sinceridad”, insistió en que la coordinación ha sido “fluida y constante” tanto en el nive técnico como en el político.

Explicó que fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dadas las “circunstancias tan graves” que se estaban viviendo, el que decidió el mismo jueves el traslado de parte del Ejecutivo a Barcelona para seguir desde el terreno todas las accciones, y esa misma noche se celebró la primera reunión de coordinación.

En todo momento y “en tiempo real”, explicó, los responsables de las investigaciones por parte de los Mossos trasladaron a miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional toda la información disponible y el objetivo común era seguir avanzando en la investigación.

Por ello, precisó, el centro de coordinación e información ha estado plenamente operativo para recoger datos sobre posibles casos de radicalización yihadista, y esde el jueves el teléfono gratuito del Ministerio del Interior ha recibido más de 300 llamadas de ciudadanos aportando información.

Ha habido también un contacto “permanente” con los operadores de infraestructuras críticas, y expertos de Interior en la atención a las víctimas se desplazaron a Barcelona. La coordinación prosiguió tras el “emocionante” minuto de silencio del viernes en la Plaza Cataluña, subrayó, con una reunión presidida por Rajoy con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y con todos los responsables técnicos y políticos de ambas administraciones.

Después el Gobierno siguió los hechos desde el gabinete de crisis en Madrid, activando todas las acciones para reforzar la cooperación policial dentro y fuera de España, algo “crucial” y que se ha potenciado especialmente con Francia y con Marruecos.

"SENTIDO ROTUNDO Y UNITARIO"

Zoido destacó que el sábado de forma únanime todos los máximos expertos en la lucha contra el terrorismo recomendaron mantener el nivel de alerta cuatro al no poder aportar ningún dato que apunte a la existencia de riesgo inminente de atentado, aunque se ha “reforzado en algunos aspectos”.

El ministro quiso agradecer la presencia de prácticamente todos los partidos políticos en la reunión de seguimiento del pacto porque con ella la determinación en esa lucha “contra sentido rotundo y unitario” y todos responden “con absoluta firmeza” a actos que no tienen justificación posible y ante los que han mostrado la cercanía con las víctimas y su solidaridad con ellas.

Agradeció la labor de todos los profesionales y el “ejemplo cívico” de los ciudadanos de Barcelona y de Cambrils, así como el compromiso “unitario” con el Estado de Derecho frente a la barbarie. Para reforzar esa unidad, aseguró que sería “muy positivo” que en la próxima reunión del pacto pudieran suscribirlo quienes formalmente aún no lo han firmado.

Además, invitó a todos los partidos a estar en la manifestación del próximo sábado en Barcelona para que suene “alta y clara” la voz en defensa de la democracia y las libertades. España es “un gran país”, dijo, y así lo ha demostrado en las últimas décadas, “y lo seremos aún más si todos unidos como una sola persona” claman contra quienes pretenden coartar esas libertades.

