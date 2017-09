(AMPLIACIÓN) RAJOY ACONSEJA A PUIGDEMONT QUE DÉ “MARCHA ATRÁS” PARA EVITAR “MALES MAYORES”

- Garantiza a los alcaldes y funcionarios que cumplan la ley que “tienen detrás al Estado”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo este sábado que “sería bueno” que los independentistas catalanes “dieran marcha atrás” en su empeño en celebrar un referéndum de autodeterminación, porque "se evitarían males mayores”.

En la clausura de la reunión Interparlamentaria del PP, Rajoy insistió en que hará “todo lo necesario” para evitar el referéndum porque su obligación es hacer cumplir la ley y él no va a “abdicar de cumplir lo más importante” que le han encargado los votantes: “que preserve la unidad de la nación”.

En relación con esos “males mayores” que se evitarían si la Generalitat desistiera, dijo que los independentistas “están meospreciando la fuerza de la democracia española y, por tanto, de la catalana”, así como “la determinación de las principales fuerzas políticas con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles”, y de las instituciones europeas y españolas Por otra parte, el presidente garantizó a los alcaldes y los funcionarios catalanes que no secunden el referéndum que “tienen detrás a mucha gente y tienen detrás al Estado”, y que “cumplir con su obligación será lo que les dé tranquilidad a ellos y a sus vecinos”.

“Que sepan que estamos con ellos. Y estamos con toda la Cataluña sensata, moderada, que quiere que se respete la ley y los trámites propios de los sistemas democráticos. Tienen detrás a la inmensa mayoría y sus derechos garantizados y protegidos por la Constitución”, proclamó.

DIPUTADOS "PISOTEADOS"

Específicamente, Rajoy quiso “aplaudir” a los letrados del Parlamento catalán que rehusaron saltarse los procedimientos para aprobar la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, y a los diputados de la oposición que vieron sus derechos “pisoteados” en ese Pleno por la mayoría de Junts pel Sí y la CUP.

Rajoy reivindicó la “serenidad” para hacer frente al desafío separatista, porque, siendo “buena en sí misma, trae consigo la eficacia para resolver los problemas”, y “no llega más lejos quien más corre sino quien no se desvía del buen camino”. Desviarse de ese buen camino es lo que a su juicio hizo la mayoría independentista en el Parlamento catalán, cuyos procedimientos criticó duramente.

“Se han liquidado todas las leyes y por tanto el principio de legalidad, el Estado de Derecho y la voluntad de los españoles”, denunció, y todo con “el objetivo de que España deje de ser España tal y como la conocemos”. Y, además, actuando “a las bravas” y “sin respetar nada”, ni siquiera “los trámites que existen en toda democracia para aprobar las leyes”.

“Eso es antidemocrático e ilegal”, deploró. Y, según dejó entrever, ha rebajado aún más el respaldo internacional al soberanismo. “En Europa no dan crédito”, agregó.

“Antes no tenían ningún apoyo. Ahora tienen la repulsa y la estupefacción de todos, que nos animan a garantizar que España siga siendo lo que es, un Estado de Derecho donde se cumplen las leyes y una democracia donde se respetan los derechos de las personas”,,apostilló.

Rajoy señaló que ahora lo importante es “lo que tenemos que hacer nosotros, que somos muchos”. Y ahí reiteró que su intención es responder con “inteligencia”, “aplomo”, “proporcionalidad”, “serenidad” y “con la rapidez necesaria”, porque, mientras los independentistas “corren saltándose los procedimientos, nosotros nos atenemos y con mucho gusto a las formas y los procedimientos democráticos”.

