(AMPLIACIÓN) PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ ABANDONA LA POLÍTICA “PENSANDO EN EL INTERÉS GENERAL” DEL PP Y MURCIA

- El PP le agradece su “búsqueda del interés general con honesta generosidad”. El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez anunció este miércoles que renuncia a su escaño en la Asamblea Regional y también a la Presidencia del PP en esta comunidad autónoma, una decisión que dijo haber tomado “pensando en el interés general” de su partido y de la región.

“Es una decisión que creo que es la mejor, la que más ayuda en este momento y es, además, la más útil y la más responsable”, justificó Sánchez, nada más presentar su renuncia a presidir el PP en la región y a su acta de diputado autonómico.

Explicó que lo hace “convencido” de que así ayuda al PP pero también a la región por la que ha trabajado. “Siempre he intentado decidir mirando y pensando en el interés general y eso es lo que hoy también alumbra esta decisión”, argumentó.

Sánchez abundó en que ha sido una decisión “muy meditada” después de haber escuchado “a mucha gente”. “Lo mejor era un paso al lado”, reconoció, al tiempo que prometió ser “absolutamente leal” a quien asuma la Presidencia del PP murciano tras su renuncia.

"MÁS LUCES QUE SOMBRAS"

Subrayó, asimismo, que en su vida política ha habido “muchas más luces que sombras”, pese a que está siendo investigado por la Justicia en los casos 'Púnica' y 'Auditorio' por presunta corrupción.

Nada más oficializar su renuncia, el PP de Murcia envío un comunicado en el que informa de esta “decisión personal” que dice “respetar”. Además, le agradece “su trabajo y dedicación a este partido, demostrando una vez más su categoría política, y anteponiendo el interés de la Región de Murcia por encima de todo”.

Tras la renuncia, el PP de la Región de Murcia, a través de los órganos elegidos en el último congreso regional por afiliados y militantes, confiará la dirección de la formación a la persona que se elija para liderar esta nueva etapa de presente y futuro de la Región de Murcia.

“El Partido Popular de la Región de Murcia quiere destacar la trayectoria política de Pedro Antonio Sánchez, así como su absoluta dedicación y entrega en las distintas responsabilidades que ha ostentado durante su etapa política, caracterizada siempre por la búsqueda del interés general con honesta generosidad”, concluye el escrito.

JUEGO "SUCIO" DE LA OPOSICIÓN

Sánchez reconoció hoy en una entrevista en La Verdad de Murcia que no se va “por voluntad” porque la política es su “pasión” y que lo hace porque sus “adversarios” han jugado “sucio” y “les ha salido bien”.

“Las dos causas que tengo pendientes terminarán en el Supremo, si me condenan porque yo recurriré y, si me absuelven, porque recurrirán los otros. Eso significa al menos dos años más, y la situación sería, efectivamente, insostenible. Por eso me voy”, alega Sánchez, que niega que el PP le haya obligado a tomar esta decisión.

El pasado 4 de abril comunicó su renuncia a la Presidencia de esta comunidad para "salvar a la región del Gobierno del tripartito" que él auguraba que estaría formado por PSOE, Ciudadanos y Podemos. En aquel momento, aseguró que ese acuerdo estaba cerrado y puntualizó que estaba en su mano “evitar una injusticia mayor”, que era abocar a la región de Murcia a una mala situación para sus ciudadanos.

