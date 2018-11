AMPL- El PP al juez de la 'Gürtel,' que aspira al CGPJ: "Es bueno para la justicia que deje de poner sentencias"

El diputado del PP Carlos Rojas ha reprochado este viernes su trayectoria profesional al juez de la Audiencia Nacional y aspirante a vocal del próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Ricardo de Prada, a quien se atribuyen las frases más duras de la sentencia del caso 'Gürtel' que provocó la moción de censura que expulsó de La Moncloa a Mariano Rajoy. "Hay muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio que usted -ha espetado el parlamentario popular al magistrado-. Es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias".

De Prada ha sido el primer candidato a vocal, por la cuota de juristas, que ha comparecido ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de lo Diputados, que debe elegir a diez de los futuros miembros del órgano de go cbierno de los jueces -los otros diez los elige el Senado-. El nombre de este magistrado aparece como seguro en el pacto alcanzado entre PP y PSOE para la renovación de este órgano, cuyo actual mandato termina el próximo 4 de diciembre.

"Mi independencia queda acreditada a lo largo de toda mi trayectoria profesional", le ha respondido el candidato De Prada. Ha defendido que él es el único juez español que es titular en varias cortes internacionales -ha ejercido en el tribunal internacional por la guerra de Bosnia y actualmente revisa la condena al genocida Karadzic-, y le ha recordado que ha tratado los asuntos más complicados en su trayectoria de 28 años en la Audiencia Nacional.

"España debe estar orgullosa de tener un juez en el tribunal internacional que revisa el caso más importante desde la Segunda Guerra Mundial", ha manifestado De Prada, que comprende que todos los grupos políticos no estén de acuerdo con su visión sobre la justicia universal.

Respondía así a la dura intervención del diputado del PP, que le ha recordado que el propio ministro socialista de Exteriores, Josep Borrell, ha vetado estas posturas sobre la recuperación de las competencias en justicia universal por parte de los jueces españoles.

"Con el mayor de los respetos, no comparto parte de su trayectoria. Hay muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio que usted" ha manifestado Rojas.

"Si se incorpora al órgano de gobierno de los jueces dejará lo que estaba usted haciendo, y es bueno para justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias", ha añadido Rojas para concluir deseándole que "ojalá" sus compañeros en el futuro CGPJ le guíen en la búsqueda del "camino del interés general".

PROPUESTAS DE DE PRADA

En su intervención, este candidato a vocal ha destacado ante los diputados de la Comisión de nombramientos que el CGPj debe garantizar el servicio público de la justicia y se ha mostrado conforme con la reforma de la Ley Orgánica que permitirá volver al modelo anterior del CGPJ, sin diferencia entre vocales con o sin exclusividad. A su juicio el actual ha avocado a u presidencialismo y a un modo de trabajar nada positivo.

También ha destacado De Prada la importancia de recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia, la necesidad de implementar un plan de igualdad en la carrera judicial que permita la desaparición de techos de cristal, la potenciación de la independencia judicial y la vuelta al anterior modelo de justicia universal.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes ha preguntado a De Prada -y al resto de comparecientes este viernes- si contribuye a esa confianza que debe recuperarse de los ciudadanos que ya se conozca que será el actual presidente de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, quien acabe presidiendo el próximo CGPJ.

Gloria Elizo, de Podemos, ha lamentado por su parte las "circunstancias" que impidieron a este candidato aspirar a vocal por el turno de jueces, al ser expulsado de las listas por estar ejerciendo precisamente en comisión de servicio en un tribunal internacional.

Este viernes también han comparecido otros ocho candidatos -dos se han ausentado por asuntos personales-, de entre los cuales dos figuran también en el acuerdo de nombramientos del PP y el PSOE para renovar la institución.

Se trata de la catedrática del derecho del trabajo Carmen Sáez Lara, que se ha manifestado como "militante de la igualdad" y se ha referido también a la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia. Le ha seguido el letrado de la administración de Justicia Luis Martín Contreras mientras que el exdiputado del PP y abogado José Miguel Castillo -que también figura en el pacto-, no ha podido comparecer este viernes por motivos personales.

NO HAN RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE MARCHENA

Respecto a que sea Marchena el próximo presidente del Consejo, De Prada no ha respondido concretamiente a esta cuestión planteada por Prendes mientras Martín Contreras ha señalado que no ha recibido instrucción alguna para votarle, si bien entiende los "condicionantes" de quienes han pactado la renovación, un tema que no le corresponde. Ninguno de los comparecientes este viernes ha reconocido la existencia de instrucción alguna sobre este asunto.

En la lista del acuerdo se incluyeron también tres suplentes: Ana Pérez Cepeda, el exfiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy y Blas Jesús Imbroda Ortíz, que han comparecido igualmente este viernes-con excepción de éste último, ausente también por motivos personales -ante la Comisión de Nombramientos.

Finalmente han intervenido los propuestos por Unidos Podemos, que de prosperar el pacto no tienen ninguna posibilidad, y que han sido Esther Palmés Bosch, abogada penalista de Barcelona; Félix Alberto Vega Borrego y el profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cierra la lista el abogado ilerdense Simeó Miquel Roé, que fue secretario de Sindicatura Electoral de Lleida, la especie de 'junta electoral' que creó la Generalitat para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que no llegó a operar porque se disolvió ante la amenaza de sanciones.

Si pasan el examen de idoneidad, los candidatos podrían ser votados en principio junto con los jueces en el Pleno del próximo jueves, día 22. En esa sesión plenaria, para lograr ser elegidos vocales del CGPJ será necesario recabar el apoyo de tres quintos de la Cámara Baja, lo que supone el voto de al menos 210 diputados, lo que a su vez exige que el PSOE y el PP voten juntos.