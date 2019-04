AMP.Debate7- Sánchez dice a Casado que "no es no" en delitos sexuales y se enzarza con Rivera por la gestación subrogada

"Señor Casado, me gustaría que le dijese a sus candidatos y, sobre todo, a sus candidatas que no es no y que cuando una mujer no dice sí, es no. Lo digo porque hay una experiencia clara por parte de las mujeres y es que cuando se sienten coaccionadas hay ocasiones en que no pueden decir no, ahí está el caso de las manadas", ha subrayado durante su intervención en el bloque de política social.

También ha recalcado que el feminismo no tiene como enemigos a los hombres sino al machismo y ha reivindicado su defensa de la igualdad con la "credibilidad" que le da a los socialista haber formado un gobierno con el mayor número de ministras del mundo, aprobar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con 200 millones de euros o el permiso de paternidad de 8 semanas.

Además, el líder socialista ha invitado a Casado a "decir a sus amigos ausentes de la ultraderecha --en referencia a Vox-- que el vientre de una mujer no es un taxi". A continuación, se ha dirigido al líder de Ciudadanos. "Y a usted señor Rivera le digo que el vientre de una mujer no se alquila", ha subrayado.

Por su parte, el líder de Ciudadanos ha tachado a Sánchez de "carca". "O sea que ¿usted decide por las mujeres o deciden las mujeres adultas libremente? ¿Dice la gestación subrogada? No sea carca Señor Sánchez, estamos en el siglo XXI: eutanasia, muerte digna, gestación subrogada", ha indicado. El líder socialista se ha defendido asegurando que no es "antiguo" y que cree "en la justicia social" y en el "feminismo sin ningún tipo de adjetivo".

"No, usted es excluyente", le ha respondido Rivera, para recordarle un episodio de la manifestación feminista del pasado 8 de marzo. "Todos los españoles tienen la imagen de la Señora Calvo y de otras personas del PSOE gritando contra las mujeres de Ciudadanos en la manifestación de las mujeres. ¿Se puede ser más sectario y echar a mujeres del Día de la Mujer como hace el PSOE?", se ha preguntado el candidato de la formación naranja.

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha afeado al líder del PP que dijese que "para garantizar las pensiones, lo que tienen que hacer las mujeres es no abortar", algo que Casado ha tachado de "fake news".

Junto con ello, Sánchez ha agradecido públicamente a Unidas Podemos y a su líder el apoyo a las políticas sociales que ha asegurado que el Ejecutivo ha impulsado en estos diez meses, con PP y Ciudadanos "sistemáticamente" en contra.

RIVERA: "BAJE DEL FALCÓN"

En este sentido, Rivera le ha reclamado que aterrice "y baje del Falcón" subrayando que hay desigualdad entre españoles y reclamando, por ejemplo, una Alta Inspección para que se estudie español en todas las escuelas.

Además, en el ámbito social, el líder de Ciudadanos ha prometido una "revolución" para todo tipo de familias porque tener un hijo "es un derecho" y no un lujo, y ha responsabilizado a PP y PSOE de la pérdida de natalidad en los últimos 40 años.

CASADO: LEY DE MATERNIDAD Y REFORMA EDUCATIVA

Por su parte, Casado ha defendido que las políticas sociales hay que pagarlas con una buena política económica y con empleo y ha defendido una Ley de maternidad para que cualquier mujer que decida ser madre "no le falte de nada".

También ha abogado por una reforma educativa para acotar el fracaso escolar o defender la libertad de elección de los padres y se ha mostrado "orgulloso" de ser el partido que "planteó" el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Los demás se sumaron", ha puntualizado.

IGLESIAS: CUMPLIR CON LA CONSTITUCIÓN EN LO SOCIAL

Mientras, el líder de Unidas Podemos ha advertido a Sánchez del incumplimiento de algunas de sus promesas y ha reclamado que se cumpla la Constitución en lo que a derechos sociales se refiere. Así, ha criticado a algunos partidos que se dicen constitucionalistas en algunos aspectos mientras que "olvidan la constitución cuando se habla de derechos sociales" como vivienda o pensiones.

"Reformar la constitución suena fantástico, pero nos conformaríamos con que se cumpliera", ha dicho Iglesias que ha abogado, por ejemplo, por hacer la educación gratuita a todos los niveles.