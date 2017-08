EL PSOE EXIGE A CS QUE “NO AMPARE LA CORRUPCIÓN” BLOQUEANDO LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN EL CONGRESO

Google Plus

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, exigió este miércoles a Ciudadanos que “no ampare la corrupción” impidiendo con su voto la comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que explique aquellas cuestiones que no quedaron claras durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional.

Así se pronunció Lastra en rueda de prensa en la sede del PSOE en Madrid tras la reunión de los miembros de la Comisión Permanente de los socialistas y la dirección del Grupo Parlamentario, en la que comentó que aquella comparecencia arrojó “más luces que sombras” y destacó la relevancia de que la comparecencia de Rajoy representase la primera de un presidente del Gobierno en democracia por un delito de presunta corrupción de su partido.

Ante esta situación, reclamó a Ciudadanos que “no ampare la corrupción” ni bloquee la comparecencia de Rajoy que debatirá y votará el día 24 de agosto la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados a propuesta del PSOE y de Podemos.

Comentó que una formación que nació teniendo como “máxima bandera” la “ejemplaridad y la transparencia” no caiga en la contradicción de “amparar a un presidente del Gobierno que por una cuestión de deber moral y político debería comparecer a petición propia en el Congreso”.

Afirmó que el problema en el PP no es sólo de corrupción sino de “falta de ejemplaridad” como, a su juicio, lo ponen de manifiesto las vacaciones del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, “a gastos pagados” por la Embajada de España en Ecuador o el crucero a bordo del buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ de Ignacio López del Hierro, marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

