Gobierno lleva al Constitucional la moción contra el Rey del Parlament

El Consejo de Ministros ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña contra el Rey y la monarquía, al ver en este texto "un nuevo intento" de iniciar otro proceso unilateral "que desemboque en la proclamación de una hipotética república" catalana, ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa.

La impugnación se presentará pese al criterio contrario expresado por el Consejo de Estado, que en el informe encargado por el Gobierno expone que la moción del Parlament no constituye "objeto idóneo para su impugnación", pero el Gobierno no comparte esta argumentación y acudirá al Constitucional.

La resolución aprobada el 11 de octubre en el Parlamento catalán fue propuesta por En Comú; reivindica los valores republicanos y apuesta por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía". También rechaza y condena "el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán", ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.

Isabel Celaá ha explicado que el Consejo de Estado "entiende" que la resolución del Parlament constituye un "grave atentado al principio de lealtad institucional", además de una declaración política "que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra", así como una "falta de respeto" al jefe del Estado.

Pero aunque el Consejo de Estado entiende que la resolución tiene una naturaleza "netamente política", pues "no produce efectos jurídicos de ningún tipo", el Gobierno cree que es "inconstitucional" por dos argumentos fundamentales. De un lado, constituye "un nuevo intento" del Parlament de iniciar un "proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república" catalana, lo que "contraviene" la Constitución y el Estatut.

Por otro lado, el Gobierno ve inadmisible "desde el punto de vista político y jurídico el intento de abolición de la monarquía y el ataque injustificado" al Rey por parte de una Cámara parlamentaria, que al ser autonómica se extralimita además en sus funciones. De esta manera, el Gobierno interpondrá el recurso "por sentido de Estado".





Ver conflicto con Podemos es especular

Celaá ha sido preguntada por el primero de los argumentos, en qué aspectos de la resolución aprobada por el Parlament observa el Gobierno un primer paso hacia una declaración de la república catalana. También, si se abre un conflicto con Podemos puesto que la moción en cuestión es iniciativa de En Comú, la confluencia catalana del partido morado, de su socio presupuestario.

La portavoz ha respondido que eso es entrar en la "especulación", que "no es buen territorio político", y se ha limitado a reiterar los dos argumentos principales del Gobierno contra la resolución aprobada: es inconstitucional porque supone "un nuevo intento, como otros anteriores del Parlament", de iniciar un proceso unilateral hacia una república catalana, y porque la cámara autonómica además excede sus competencias al apostar por la abolición de la monarquía como forma de Estado, algo para el Gobierno "inadmisible política y jurídicamente".

El Gobierno, ha subrayado la portavoz, "no imagina nada que no esté encima de la mesa: la figura del Jefe del Estado no debe ser objeto de disputa partidaria dentro de una cámara autonómica".