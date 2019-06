AMP-Borrell dice que Bosch "no tiene sentido del ridículo" por hablar de mediar entre México y España sobre la conquista

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha afirmado este jueves que el consejero catalán de Acción Exterior, Alfred Bosch, "no tiene sentido del ridículo", después de que éste se ofreciera como facilitador entre México y España para buscar una posición común sobre la conquista.

"Pero qué amable el señor Bosch, caramba", ha ironizado Borrell en declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede de la Junta Electoral Central para recoger su acta de eurodiputado.

El ministro en funciones ha dicho no tener "ni idea de lo que dice o piensa el señor Bosch" pero, preguntado por las palabras del 'conseller' sobre facilitar el diálogo entre México y España, ha respondido que "no tiene sentido del ridículo, está claro". En todo caso, se ha mostrado convencido de que el Gobierno mexicano no le ha dado "la menor importancia" a la visita.

Bosch se encuentra de viaje en México desde el domingo y ha incidido en varias ocasiones en un asunto que podría enrarecer la relación entre España y México. Se trata de la carta que el pasado marzo envió el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al Rey de España, reclamando que España reconozca los agravios de la conquista.

Este lunes, tras reunirse con el presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputados mexicana, Alfredo Femat --del Partido de los Trabajadores, que tiene 28 de 500 diputados-- Bosch dijo que "Cataluña se ofrece como actor facilitador del diálogo para conseguir una posición en común", según declaraciones recogidas por el diario 'Reforma'.

EL MIÉRCOLES, CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El miércoles acudió al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), perteneciente al Gobierno de México y reiteró desde allí las disculpas del Govern, que ya manifestó en abril en el Parlament, donde condenó los "abusos" cometidos contra los pueblos originarios de América en la conquista. "La colonización introdujo una discriminación que no es aceptable", dijo en Ciudad de México, según ha informado el Govern en un comunicado.

También insistió en la demanda de la Generalitat al Gobierno de Pedro Sánchez para que "acepte la asunción de estas responsabilidades históricas, porque esto contribuye a fortalecer las relaciones entre pueblos desde una posición igual a igual".

"Nos ponemos al lado de los pueblos originarios de América", afirmó, añadiendo que la "dignificación" de estos pueblos será una de las tres áreas en las que el Govern se ha comprometido a colaborar con México.

De este modo, Bosch ha vuelto a recurrir a un asunto que podría abrir una brecha entre México y España y, al mismo tiempo, azuzar la animadversión contra España, además de buscar simpatías entre los pueblos originarios mexicanos.

Sin embargo, su viaje se produce justo después de que López Obrador proclamase su intención de tener buena relación con España y destacase que lo que une a españoles y mexicanos es más que lo que los separa.

Fue en un acto junto a la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, con motivo del 80 aniversario del exilio republicano, que López Obrador finalizó con 'vivas' a España y a México y sin mención alguna a la carta que envió en marzo. Lozano viajó con un mensaje constructivo, de "amistad y de gratitud", con resultados que fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press consideraron muy positivos.

UNA SEMANA DESPUÉS DEL VIAJE DE LOZANO

Irene Lozano tiene el mandato de proteger y mejorar la reputación de España en el mundo, en parte frente a los ataques de los independentistas, así que en sus conversaciones con responsables extranjeros siempre hay lugar para hablar de ellos. Lozano mantuvo reuniones en el Ministerio de Exteriores mexicano y se vio con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.

En su departamento tienen asumido que hay una parte del independentismo que está dispuesto a aprovechar cualquier resquicio, en países cada vez más lejanos y con cualquier tipo de interlocutores, para dañar la reputación de España.

Según se desprende de los comunicados del Govern, Bosch ha conseguido de estos dos interlocutores mexicanos --el director de Asuntos Internacionales del INPI, Saúl Vicente Vázquez y el diputado Femat-- declaraciones a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos.

Eso sí, fuentes diplomáticas han apuntado que Bosch no consiguió reunirse ni con López Obrador ni con el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, ni con los presidentes de las Cámaras.

No es la primera vez que el independentismo catalán juega la carta de los pueblos originarios. El pasado enero, el presidente catalán, Quim Torra, se fotografió en Washington con un abogado defensor de los derechos de los nativos norteamericanos, Brett A. Chapman, que tuiteó que ambos habían hablado de revitalización de la lengua, de "identidad cultural, derechos humanos y el movimiento no violento de Cataluña para determinar su propio futuro como un pueblo único en Europa".