La AMI teme que haya una inhabilitación de alcaldes soberanistas de cara a las municipales

El presidente de la AMI y alcalde de Port de la Selva (Girona), Josep Maria Cervera (PDeCAT), ha explicado que su entidad trabaja con la posibilidad de que el Estado busque la inhabilitación de la "primera línea" de alcaldes soberanistas de cara a las elecciones municipales de 2019.

"No descartamos que una de las ideas del Estado sea inhabilitar la primera línea de electos de cara a las elecciones municipales que tenemos en menos de un año. Tenemos que estar muy preparados para poder afrontar esto", ha explicado en una entrevista de Europa Press.

Cervera recuerda que la Fiscalía General del Estado ordenó en septiembre de 2017 abrir diligencias contra más de 700 alcaldes que habían firmado decretos de colaboración con el referéndum del 1 de octubre y, tras citar entonces una cincuentena de ediles, recientemente ha vuelto a activar estas citaciones.

"Es una pista" de que podría estarse buscando la inhabilitación de estos alcaldes, sostiene el presidente de la AMI, que ha asegurado que su entidad trabajará por la defensa de estos ediles que, según alega, no han actuado al margen de la ley.

Cervera señala que el independentismo tiene un fondo de armario de candidatos muy importante, pero aún así, con las elecciones municipales a un año vista "sería un golpe al mundo soberanista, que debería hacer replanteamientos en muy poco tiempo".

Algunos de los alcaldes citados en la primera o la segunda tanda de comparecencias fueron Marc Solsona (Mollerusa), Albert Batet (Valls), Neus Lloveras (Vilanova i la Geltrú), Marta Madrenas (Girona), Carles Pellicer (Reus), Adam Tomàs (Amposta) y Joan Ramon Casals (Molins de Rei), entre otros.

Cervera reivindica a la entidad y a todos los municipios que la forman: "Presido una entidad legalmente constituida, inscrita en el registro de asociaciones y en su momento no hubo ningún problema. Todas nuestras acciones las intentamos hacer con la máxima rigurosidad política y también jurídica".

EXPANSIÓN DE LA AMI

La AMI tiene actualmente a 787 municipios adheridos de los 947 que hay en Catalunya, pero entre sus deberes pendientes está el de penetrar en las zonas más pobladas, ya que las principales ciudades de Catalunya no forman parte de la entidad.

Cervera atribuye la ausencia de grandes municipios a que la AMI fija como requisito para adherirse que haya una mayoría absoluta del pleno municipal que lo avale y no una mayoría simple, como la que en su día hubo en Barcelona y que impidió la entrada de la capital catalana.

"Estos no significa que el independentismo no tenga mayoría en estos municipios, siempre pongo el caso de Barcelona: hubo mayoría pero fue simple y no permitimos que se adhirieran", resume Cervera, que ha asegurado que esperan ensanchar las mayorías soberanistas en las municipales del año que viene.

La AMI no renuncia a volver a intentar que Barcelona ingrese en la entidad, pero ve difícil que pueda concretarse en el actual mandato por la cercanía de las elecciones locales, y Cervera tiene otras peticiones para la alcaldesa, Ada Colau, más allá de esta cuestión.

"Lo que sí que trabajaremos y nos gustaría mucho es que la alcaldesa de Barcelona se posicionara claramente a nuestro lado en defensa de los derechos civiles y políticos, que yo entiendo que todos somos conscientes que no tenemos garantizados, que están en regresión", resume sobre Colau.

¿LISTAS SOBERANISTAS UNITARIAS?

Preguntado por si sería conveniente que los partidos independentistas presentaran listas conjuntas a las municipales, Cervera lo ve complicado: "Nuestro país es muy diverso y con situaciones tan heterogéneas se hace difícil hacer un planteamiento global para todos los municipios y ciudadanos del país".

Para Cervera el objetivo no es tanto lograr alianzas preelectorales sino mayorías absolutas independentistas tras las elecciones locales porque, entre otras cuestiones, permitirían mantener el grado de adhesión actual a la entidad o incluso conseguir "alguna más".

En el caso de Barcelona, el presidente de la AMI sostiene la misma tesis y se pregunta: "¿Qué sacaríamos de hacer una candidatura paraguas del mundo soberanista si al final tampoco nos sirve para tener esta mayoría absoluta que nosotros desearíamos para la capital del país?".