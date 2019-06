Política

AMI insiste en que los concejales tomen mañana posesión del escaño "por la república catalana" al margen de la JEC

El presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Josep Maria Cervera, ha insistido este viernes en que los concejales pueden este sábado tomar posesión del escaño "por la república catalana" y que no incumplirán la Ley Electoral porque ese añadido no sustituye la fórmula de acatamiento. También ha dejando a un lado la advertencia de la Junta Electoral Central (JEC) de que deben jurar el cargo acatando la Constitución, porque "la JEC no es competente en esta cuestión".