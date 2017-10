(AM)Feijóo dice que "aplicar o no el 155 depende de los independentistas" y de qué tipo de elecciones convocasen

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que aplicar o no el artículo 155 en Cataluña "no depende del Gobierno" que dirige Mariano Rajoy sino que "de los independentistas". En cuanto a si las elecciones anticipadas lo frenarían, ha replicado que, en sí mismo, "el 155 no tiene nada que ver" con los comicios, por lo que habría que ver qué tipo de convocatoria electoral se formaliza y si previamente se ha dejado sin efecto la declaración de independencia.

"Si las elecciones anticipadas posibles futuras son unas elecciones constituyentes de la República Independiente de Cataluña, el 155 es más necesario que nunca. Si son porque previamente se ha dejado sin efecto la declaración unilateral de independencia y son unas elecciones para gobernar una comunidad en el conjunto de la nación española, estaremos hablando de otro escenario", ha manifestado el también líder del PPdeG.

"Pero para eso, nos han de aclarar si esas elecciones no tienen nada que ver con la independencia porque la han dejado sin efecto o si mantienen la declaración unilateral de independencia y son para constituir la República de Cataluña", ha agregado Feijóo, al término de la reunión semanal de su Gobierno.

Y es que Feijóo ha insistido en que "aplicar el 155 no depende del Gobierno, sino de los independentistas" y en que "no se aplica" para que "haya elecciones anticipadas, sino para suspender la independencia".

Su "opinión", en todo caso, es que es al Gobierno de España y al Senado a los que corresponde "tomar decisiones para proteger los derechos y libertades" de los catalanes y del conjunto de los españoles. Así, ha insistido en que serán los independentistas los que "asumirán la responsabilidad de que se aplique el artículo que han activado con sus decisiones".

"Si comunican, como esperamos desde hace semanas, que no hay ninguna declaración de independencia ni una alteración de la unidad de España, entiendo que el Senado y el Gobierno deben deliberar sobre su aplicación", ha situado Feijóo como condición exigida, al margen de que haya o no elecciones.

"A ELLOS LES CORRESPONDE" LA DECISIÓN

A juicio del presidente gallego, es a los independentistas a los que corresponde "dejar sin efecto" la declaración de independencia y, en consecuencia, la aplicación del 155. Pero, ha matizado, en vista de los cambios registrados a lo largo de las últimas horas no está claro "lo que va a ocurrir".

"No sabemos quién manda, quién lidera la Generalitat y cuál es el objetivo; solo sabemos una cosa, que, cuantas más posibilidades de burlar la Constitución, más se les ocurren, y más decisiones toman enfocadas a perpetuarse en el poder", ha reflexionado.

Por ello, ha rechazado que quienes "han quebrado el autogobierno de su comunidad" pretendan dar "lecciones de democracia y autogobierno".