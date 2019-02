AM-Sánchez dice que la autodeterminación "no es constitucional", no la aceptarán y propone "el autogobierno de Cataluña"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido a los soberanistas catalanes que la autodeterminación "no es constitucional" de tal forma que el Gobierno de España no la aceptará. "Defendemos el diálogo, el respeto a la Constitución y, sobre todo, una solución que no es dejar las cosas como están, ni la independencia. Lo que queremos es trascender la dinámica de bloques y proponer algo bien sencillo: el autogobierno de Cataluña", ha planteado.

En un acto celebrado en el BEC de Barakaldo (Vizcaya) para presentar la candidatura del candidato a la Alcaldía, Alfredo Retortillo, en el que también ha intervenido la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, Sánchez se ha referido a la ruptura de negociaciones con PDeCAT y ERC y la posición asumida en las últimas semanas por PP y Cs.

Tras recordar que el PSOE cumple 140 años "al servicio de España", ha lamentado que ahora se "identifica el patriotismo con gritar todos los días viva España" cuando ser patriota "es trabajar para que en España cada día se viva mejor".

Ante 1.500 personas, y entre gritos de "presidente, presidente", Sánchez ha advertido de que las pensiones no se suben "recortando derechos de nadie y mucho menos de las mujeres". "¿Qué unidad defienden quienes quieren un país con ciudadanos de primera y ciudadanas de tercera?", ha cuestionado en referencia a la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, de modificar la ley del aborto.

De este modo, ha criticado los "insultos" de Pablo Casado a las mujeres, así como hacia su persona, y ha considerado que "quien insulta es porque no tienen ningún argumento".

"Durante estos años de democracia la derecha llegó tarde al aborto, al divorcio, al matrimonio homosexual... llegaban tarde mal y arrastras, pero llegaban. El PP tras Mariano Rajoy ya no quiere ni llegar y plantea dar paso atrás en el reconocimiento de derechos y libertades y en el cuestionamiento del estado autonómico", ha reprobado.

CATALUÑA

En este contexto, se ha referido al "viaje a ninguna parte" del independentismo catalán y a la "vuelta atrás de unas derechas que reclaman la recentralización" del Estado. En contraposición, ha situado a un PSOE que defiende la España autonómica por ser garantía de unión basada en la "cohesión social y territorial".

Así, ha defendido que los socialistas siempre han estado en el mismo sitio, la "ley y el diálogo", en el "respeto a la Constitución y el diálogo dentro de ella", mientras que cuando la derecha está en la oposición "es la más desleal con el Estado".

"La crisis de Cataluña dijimos que no se resolvería de un día para otro, necesitaría altura de miras, generosidad por parte de todos. Dijimos que el camino del diálogo y la Constitución era el más largo pero es el único posible y transitable. El debate no es independencia sí o independencia no, sino convivencia sí o sí, y eso solo le logra respetando y la ley y fomentando el diálogo", ha incidido.

En este contexto, se ha referido a la situación generada en el Reino Unido con el 'Brexit' tras un referéndum que "ha dividido para siempre la sociedad británica".

Por ello, ha considerado que quienes están en Cataluña "deben reflexionar" respecto a la celebración de un referéndum que "dividiría para siempre" a la sociedad.

Tras remarcar que la autodeterminación que defiende el independentismo en Cataluña "no es constitucional y no la vamos aceptar nunca", ha incidido en que "dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada". "Dentro de la Constitución diálogo, fuera no hay diálogo posible, solamente son monólogos", ha abundado.

Sánchez ha incidido además en el hecho de que, además de no ser constitucional, la sociedad catalana "ha dicho de manera reiterada que no quiere independizarse de España".

"¿Quién ha ganado con el 'Brexit' en el Reino Unido? Los mismos que con el 'proces': nadie. El Gobierno de España defiende el diálogo, el respeto a la Constitución y sobre todo proponiendo una solución que no es dejar las cosas como están, ni la independencia. Lo que queremos es trascender la dinámica de bloques y proponer algo bien sencillo: el autogobierno de Cataluña", ha planteado.