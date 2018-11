Política

AM-May pidió a Sánchez apoyo ante su fragilidad política, pero el español exige cambiar acuerdo del Brexit por Gibraltar

La primera ministra británica, Theresa May, pidió "apoyo y solidaridad" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que no ponga obstáculos al acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE que deben aprobar los socios europeos en la cumbre del domingo, pero Sánchez se mantuvo firme en exigir modificar uno de sus artículos al no recoger la posición española con respecto a Gibraltar.