ALUMNOS DEL CURSO DE ALTA GESTIÓN DEL CESEDEN VISITAN FUNDACIÓN ONCE

Más de una treintena de alumnos del Curso de Alta Gestión del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) han visitado la sede de Fundación ONCE con el objetivo de conocer de primera mano la labor que se hace desde esta entidad para la inclusión social de las personas con discapacidad.

Los alumnos fueron recibidos por José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, así como Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE, además del trainer paralímpico Alvaro Galán. En el encuentro también participó el comandante José Miguel García Real, jefe de la Oficina de Atención a la Discapacidad en las FAS.

Con este curso de quiere complementar la formación del personal destinado, o que pueda estarlo, en puesto de alto nivel de gestión de recursos humanos, así como de titulados superiores civiles con funciones directivas en empresas relacionadas con la defensa.

Esta iniciativa ha tenido lugar en el marco del convenio firmado entre Fundación ONCE y el Ministerio de Defensa para la promoción y mejora de vida de las personas con discapacidad.

