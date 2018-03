ALMUNIA DICE QUE LA SOCIALDEMOCRACIA DEBE TENER UNA RESPUESTA ECONÓMICA PROPIA Y CREÍBLE PARA GANAR ELECCIONES

El ex secretario general del PSOE y exvicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, atribuyó este sábado el castigo electoral a la socialdemocracia en Europa a la falta de una respuesta económica propia y creíble y de una solución seria a los flujos migratorios.



Hizo esta reflexión durante su participación en el taller ‘Futuro de la Unión Europea. Nuevo Contrato Social’ en la Escuela de ‘Buen Gobierno’ que los socialistas celebran estos días en Madrid.

Con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en primera fila y ante un centenar de personas, Almunia recordó que cuando era líder del PSOE y entró en la familia socialdemócrata europea, de los líderes socialistas de otros países 11 eran primeros ministros y dos viceprimeros ministros, y sólo dos estaban en la oposición, uno de ellos él. Hizo este comentario para evidenciar la baja presencia actual de la socialdemocracia en los gobiernos europeos.

Según Almunia, “el origen de la desconfianza en los partidos socialdemócratas”, que ya “dura demasiado tiempo -una década-, está en la política económica”, porque no tienen “una oferta económica que pueda presentarse como propia de la socialdemocracia y que a la vez dé confianza a la gente”.

A su juicio, a veces se han dejado llevar por “fórmulas” que no eran propias y otras veces han “prometido el oro y el moro en el programa electoral por ser más socialistas que nadie, y luego cuando nos ha tocado gobernar hemos hecho exactamente lo contrario”. “Ahí está el origen de los problemas políticos de nuestra familia”, agregó.

Además, dijo que el otro elemento que explica la situación actual es “más difícil”, ya que se trata del “impacto electoral negativo de la inmigración”, porque “si hay una familia política que pierde votos como consecuencia de la sensación de que no existe una política que permita gestionar los flujos de inmigración e integración”, esa es la socialista.

Por tanto, Almunia, que ha tenido varios cargos de responsabilidad en la Unión Europea, remarcó que los socialdemócratas tienen que tomarse “en serio la política de inmigración y la relación con los flujos migratorios”.



