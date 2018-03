ALMUNIA DENUNCIA QUE LOS VETOS DE PP Y CS EN EL CONGRESO SON UN “DÉFICIT DEMOCRÁTICO”

El ex secretario general del PSOE y exvicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, denunció este sábado que la situación en el Congreso de los Diputados con el control que ejerce desde la Mesa de la Cámara la mayoría del Partido Popular y Ciudadanos representa el “déficit democrático mayor” que ha visto en sus años de comisario europeo.



Así lo comentó durante su participación en el taller ‘Futuro de la Unión Europea. Nuevo Contrato Social’ en la Escuela de ‘Buen Gobierno’ que los socialistas celebran estos días en Madrid.

Con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en primera fila y ante un centenar de personas, Almunia enumeró los “retos” que los socialistas europeos tienen ante sí: corregir los excesos de la globalización, afrontar las consecuencias de los cambios tecnológicos, mejorar el mecanismo redistributivo del Estado de bienestar y profundizar en la democracia.

Durante la exposición del cuarto reto, señaló que “algunos parlamentos controlan más y otros menos”, y comentó la situación en España: “Aquí tenemos un bloqueo que a mí me desespera, cuando veo que los cinco miembros de la Mesa, cuatro del PP y uno de Cs, bloquean iniciativas legislativas sin tener votos suficientes como para decir que representan a la mayoría de la población”.

“Me parece desesperante, me parece un déficit democrático mayor que el que yo he observado durante 11 años y medio como comisario europeo”, dijo, lo que provocó los aplausos de los presentes, entre ellos de Sánchez.



