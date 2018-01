AP-6. ALMEIDA PIDE “HACER TODO LO POSIBLE” PARA QUE NO SE REPITA LO SUCEDIDO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó este lunes “hacer todo lo posible para que no se repitan situaciones como las que se han vivido” en la AP-6, con “personas que han permanecido atrapadas en el coche durante más de 10 horas” por la nevada que cayó, muchas de ellas madrileños que volvían de sus vacaciones de Navidad.



En declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Enrique Villalobos, y otros dirigentes de la misma, Almeida llamó a “poner todos los medios para que en lo sucesivo no se repitan estas situaciones, cuando, recordó, ya “había previsiones de nevada”.

El portavoz popular subrayó que el Ministerio de Fomento “ya ha abierto un expediente informativo a la empresa concesionaria” de la gestión de la AP-6, “para que explique como es posible que no pusiera los medios adecuados y suficientes”, pero, una vez que con el expediente se depuren responsabilidades, llamó a que, si en el futuro sobrevienen temporales, “las personas que queden atrapadas dispongan de mantas, alimentos, bebidas…, para no tener que pasar una situación tan penosa” como la que se vivió este fin de semana.



