21-D. EL PP AVISA DE QUE “SI ALGUIEN VUELVE A LA VÍA UNILATERAL”, TENDRÁ “LAS MISMAS REPERCUSIONES PENALES Y POLÍTICAS”

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, advirtió esta noche de que si el bloque independentista consigue formar gobierno y “vuelve a la vía unilateral” se enfrentará a “las mismas responsabilidades y políticas” porque “ya nada es igual” desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.



El dirigente popular salió en rueda de prensa en la sede nacional del PP cuando el escrutinio confirmó 3 escaños para la lista liderada por Xavier García Albiol, un “mal resultado” que reconoció que su formación no esperaba. “Pero aquí estamos, a las duras y a las maduras”, apostilló.

En su comparecencia quiso dejar claro que “si alguien vuelve a la vía unilateral”, esto es, “la vía ilegal”, se enfrentará a las “mismas consecuencias” y “las mismas repercusiones penales y políticas” porque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está obligado a “cumplir y hacer cumplir la ley” como ha hecho al aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

“Ya nada es igual”, repitió Casado, escudándose en que “incluso si consiguen sumar (los independentistas), saben que hay cosas que no quedan impunes y toda acción ilegal tiene un precio que marca la legislación en vigor”. Rechazó, asimismo que el Estado haya fracaso porque el problema hubiese sido ceder “al chantaje separatista” y no aplicar el 155.

"NUNCA MÁS" UN DESAFÍO COMO EL DE SEPTIEMBRE

Defendió que con la activación de este precepto constitucional se ha constado que “nunca más en España podrá haber un desafío independentista como el que vivimos en septiembre”, porque en este país “la ley se cumple” y “la derrota estrepitosa” ha sido de la “supuesta arcadia feliz” de un intento de República catalana que “no ha reconocido ningún país”.

Tras considerar que esta legislatura será “difícilmente gobernable” y preguntado por la posibilidad de que tenga dificultades para arrancar, dijo que “estamos acostumbrados a que en el Parlament de Cataluña los inicios de legislatura recientes han sido bastante complejos” con cambios de candidatos, agotamientos de plazos y “la CUP mandando”.

“Tendrían que sumar los mismos, ellos sabrán exactamente a quién ponen, quién tiene que dimitir para que corra la lista, qué problemas tienen para volver a España unos o para jurar sus cargos otros…”, sentenció, al tiempo que subrayó que el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdmeont, “no es nadie” para hablar de derrotas, estrategias o Estados cuando es un “prófugo” de la Justicia.

Tras felicitar a Ciudadanos por haber sido la fuerza más votada con 137 diputados, lamentó que no se haya podido sumar una mayoría constitucionalista con la que “evitar el desgobierno en Cataluña y dar sensación de estabilidad”. En cualquier caso, envió un mensaje de tranquilidad a todos los españoles: “No les vamos a fallar”.

EL GOBIERNO VELARÁ POR LA "CONCORDIA"

Prometió que el Gobierno de España con su presidente, Mariano Rajoy, a la cabeza seguirán “garantizando la legalidad y la concordia en Cataluña y en el resto de España” como ya hizo al “responder a este desafío”. “¡Y lo seguirán haciendo, incluso por encima de nuestros propios intereses!”, proclamó.

Tras perder la representación en Gerona, Tarragona y Lérida y quedarse tan solo con 3 diputados en Barcelona, Casado recordó que ya habían avisado de que había escaños en liza en provincias que iban a oscilar directamente entre el PP y los independentistas y que no iban a sumar al bloque constitucionalista.

En este sentido, fuentes populares lamentaron que se haya dado “el peor escenario de todos los previstos” y que “no nos libremos del procés” cuando esta posibilidad estaba más cerca que nunca. Es más, desde la cúpula nacional cargaron directamente contra Cs por pensar que podían ganar en soledad al independentismo desprestigiando el papel del PPC y del PSC.

Estas mismas fuentes rechazaron que Albiol vaya a dimitir tras el hundimiento del PPC, un partido que hasta el cierre de campaña sostenía en privado que no se cumplirían los peores pronósticos de las encuestas y esperaba alcanzar 8 o 9 escaños.



