EL PSOE ALERTA DE QUE “A MEDIO PLAZO VAMOS A TENER PENSIONES PÚBLICAS DE MISERIA” SI NO HAY REFORMAS

- Saura explica que José Carlos Díez hablaba de la renta básica universal y el PSOE plantea la renta mínima de inserción. El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, alertó este martes de que “a medio plazo vamos a tener pensiones públicas de miseria” si no se acometen las medidas necesarias en el sistema de pensiones.





Saura afirmó, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, que si no se cambia nada en el sistema actual, con las reformas del Ejecutivo en un futuro próximo serán bajas las pensiones, por lo que parece que “el Gobierno está invitando a que el que pueda se haga una pensión privada”.

En este sentido, dijo que “o se plantea un cambio, que pase fundamentalmente por empleo de calidad e ingresar más dinero de los Presupuestos hacia las pensiones con una reforma fiscal en profundidad, o al final tendremos pensiones públicas de miseria”.

“Este país necesita como el comer una reforma fiscal que haga impuestos más progresivos y, por eso, (el PSOE ha) planteado un recargo a la riqueza y al patrimonio que vaya destinado al sistema público de pensiones”, indicó.

PRESUPUESTOS Y PSOE

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, insistió en que presentarán una enmienda a la totalidad y, si el proyecto del Gobierno salva ese escollo y continúa el trámite parlamentario, presentarán enmiendas.

De la situación interna del PSOE, Saura afirmó que le interesa más el proyecto que las personas y que “un proyecto político si no tiene detrás un proyecto económico, no es nada”.

RENTA BÁSICA

En este sentido, defendió el ‘fichaje’ de José Carlos Díez para coordinar la ponencia económica que debatirá el PSOE en el próximo Congreso. Dijo que es una persona que ha estado defendiendo siempre la socialdemocracia públicamente y añadió que detrás de él habrá “decenas” de personas trabajando en el proyecto.

Puntualizó que la ponencia será debatida por los militantes y los delegados en el Congreso, por lo que, de aprobarse en el cónclave, tendrá la suficiente “legitimidad” como para que la asuma quien también alcance la “legitimidad” de ser el nuevo líder del PSOE.

Respecto a la polémica sobre unas palabras de Díez sobre la renta básica universal, Saura dijo que él hablaba de la renta básica y lo que “siempre ha planteado el PSOE es la renta mínima de inserción”, que ya iba en el programa electoral.

Y remarcó que el Grupo Parlamentario Socialista ya ha puesto esa medida en alguna iniciativa en lo que llevamos de la legislatura e incluso la va a llevar al próximo Pleno del Congreso dentro de una iniciativa impulsada por los sindicatos.

