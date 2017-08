COVITE ALERTA DE QUE LA JUSTICIA FRANCESA PODRÍA ESTAR CEDIENDO ANTE EL CHANTAJE DE ETA

Google Plus

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció este jueves que la justicia francesa "podría estar cediendo ante el chantaje" de la banda terrorista ETA tras la decisión de poner en libertad condicional al etarra Mikel Irastorza, considerado como uno de los últimos jefes de la organización.

Covite basa sus sospechas en el auto de libertad, publicado por 'Diario Vasco', en el que el juez menciona el “nuevo contexto político” creado tras el “desarme” de ETA como argumento para decretar la excarcelación de Irastorza.

Covite tachó de “muy grave que la justicia francesa ceda al chantaje de ETA y utilice sus falacias como argumento de peso para aplicar la ley”. A su juicio, es “inadmisible” que la justicia francesa “dé por bueno un desarme que se ha demostrado que fue una farsa y que se utilice como motivo para liberar a un dirigente de una organización terrorista”.

Covite recordó que Mikel Irastorza era uno de los principales objetivos de las Fuerzas de Seguridad hasta su detención en noviembre de 2016 y que la noticia de su excarcelación resulta “cuanto menos sorprendente”. “Una organización terrorista no puede marcar el paso de la Justicia, ni la española ni la francesa”, avisó.

Además, criticó “la dejación de la Justicia española a la hora de perseguir a los dirigentes de ETA”, ya que Irastorza no tiene causas pendientes en España. “En este país ser dirigente de ETA es un trabajo como otro cualquiera: la Justicia no te persigue por ello”, lamentó la presidenta del Colectivo, Consuelo Ordóñez.

