A ALBIOL NO LE "DESAGRADA" LA IDEA DE UNA CANDIDATURA ÚNICA CONSTITUCIONALISTA

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, afirmó este sábado que no descarta y no le "desagrada" la idea de una candidatura única con Ciudadanos y el PSC para las próximas elecciones catalanas de 21 de diciembre.

En declaraciones a la Cope recogidas por Servimedia, Albiol alabó la "lección de patriotismo, de inteligencia, de sabiduría" y la "respuesta magistral" que a su juicio dio anoche el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al anunciar elecciones catalanas para diciembre. En esas elecciones, espera que voten todos los catalanes que votan en las generales, lo que cree que bastaría "para que el independentismo deje de gobernar".

Preguntado sobre la posibilidad de que a los comicios concurran juntos el PP, el PSC y Ciudadanos, Albiol contestó: "Es un escenario que no descarto y no me desagrada. Lo tenemos que reflexionar a ver si merece la pena". En todo caso, haya o no candidatura única, sí abogó por "hacer todos el esfuerzo para que el independentismo deje de gobernar".

El presidente del PP catalán comentó también la "mezquindad" de los dirigentes independentistas, que, según se ha publicado, "en un momento de tanta trascendencia, donde nos estamos jugando el futuro de España y Cataluña, no tienen otra ocurrencia" que pedir su cabeza como líder del PP en la comunidad; una exigencia que, en todo caso, reconoció que le "halaga".

Finalmente, sobre los medios de comunicación públicos de Cataluña, que quedaron fuera de la aplicación del artículo 155 de la Constitución al aceptar el PP la enmienda del PSOE, Albiol confesó que él no era partidario de ello, para que esos medios puedan "seguir campando a sus anchas", pero luego relativizó el efecto al recordar que, en época preelectoral, los medios quedan bajo la tutela de la Junta Electoral Central.

