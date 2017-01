AGUIRRE SUSCRIBE QUE AZNAR FUE EL MEJOR PRESIDENTE PERO NO LE VE CRÍTICO CON RAJOY

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó este lunes que “sin ninguna duda” el expresidente del Gobierno José María Aznar es el mejor que ha tenido España, pero no atisbó ninguna crítica en que éste augurara que en 2019 España no tendrá nada que celebrar equivalente a antes de 2009.

En declaraciones a los medios tras asistir a una conferencia de Aznar, Aguirre corroboró la afirmación hecha en la presentación de la misma por la expresidenta del PP vasco María San Gil y dijo que “sin ninguna duda” y “por supuesto que sí” Aznar ha sido el mejor presidente que ha tenido España.

Aguirre coincidió con el análisis de Aznar de que “España está en un momento en que no tenemos esa ilusión del proyecto común que tuvimos en 1979, 1989 y 1999” y hay que “hacer reformas estructurales y solventar esas brechas de las que ha hablado Aznar”.

Sin embargo, no percibió una crítica tácita al actual presidente, Mariano Rajoy, en su pronóstico de que en 2019 no habrá nada que celebrar equivalente a entonces. “No he escuchado ninguna crítica”, aseguró. “Lo que dice Aznar lo comparte también Rajoy”. Aguirre insistió, como otras veces, en que “ni Aznar irá nunca contra el PP ni el PP irá contra Aznar”.

